In der Haager Mostviertelhalle feierte man am vergangenen Freitag den 10.000. Besucher in der Teststraße. Diese ist seit 25. Jänner jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Ab dem 8. Februar wurde aufgrund des starken Andranges auf zwei Teststraßen aufgestockt.

Seither werden jede Woche in Summe rund 1.500 Testungen durchgeführt. An jedem Testtag sind fünf Rotkreuz-Mitarbeiter anwesend, die die Testungen und Auswertungen durchführen, sowie drei Verwaltungsmitarbeiter, die die Registrierung und die Ausgabe der Testkits organisieren. Am Freitag konnte Gerald Strebl um 17.30 Uhr als der 10.000. Getestete begrüßt werden. Im Beisein von Bürgermeister Lukas Michlmayr wurden ihm als kleines Geschenk für den Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie ein 25-Euro-Haag- Gutschein und ein Brioche überreicht.

Aus der Statistik kann herausgelesen werden, dass seit Beginn der Teststraße rund 40 Prozent der getesteten Personen aus Haag stammen. Der Rest teilt sich auf die umliegenden Nachbargemeinden auf. Die meisten Tests werden in der Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen durchgeführt, gefolgt von den 35- bis 49- Jährigen.