Johann Heuras: Wir erleben einen einzigartigen Advent: Keine Punschstände, Distance-Learning, Schnelltest und Gurgellösung. Es ist eine sehr fordernde Zeit, nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Pädagoginnen und Pädagogen. Auch wenn derzeit nur 15 Prozent der Schülerinnen und Schüler in der Schule sind, bedeutet dies, dass die Schulen sowohl Präsenzunterricht als auch Distance-Learning anbieten müssen. Das ist eine heraufordernde Situation, die viel Kraft, Flexibilität und Einsatz verlangt. Das verdient Anerkennung.

„Es ist wichtig, den Schülern trotz Distanz Nähe und Beziehung zu vermitteln.“ Bildungsdirektor Johann Heuras

Erhalten Sie Rückmeldungen von Eltern?

Heuras: Ja, zweifellos ist die Situation für die Eltern sehr fordernd. Sie sind oft selbst im Homeoffice und die Betreuung der Kinder ist mit ihrer beruflichen Tätigkeit oft schwer in Einklang zu bringen.

Am Wochenende soll sich das Lehrpersonal auf Corona testen lassen. Wie stehen Sie dazu?

Heuras: Diese Schnelltests am 5. und 6. Dezember würde ich unseren Pädagoginnen und Pädagogen und dem gesamten Personal in den Schulen empfehlen, weil die Ergebnisse wichtige zusätzliche Hinweise für die Sicherheit geben können. Auch wenn Tests nur Momentaufnahmen darstellen, so sind sie trotzdem wertvoll: Ein negatives Ergebnis schafft Beruhigung, ein positives führt zur Absonderung und bietet Gelegenheit, ein höheres Maß an Sicherheit für die anderen zu gewährleisten. Je mehr positive Fälle wir aus dem System ziehen können, umso größer wird die Sicherheit für alle anderen in der Schule: für Schüler, Lehrer, und in der Folge Eltern und deren Familien. Lasst euch testen, Lehrer!

Wenn viele Lehrer positiv getestet werden, besteht dann nicht die Gefahr, dass das zu einer Knappheit an Lehrpersonal führen kann?

Heuras: Erstens glaube ich, dass es nicht so viele betreffen wird. Wenn es doch zu Engpässen kommt, brauchen wir in den betroffenen Schulen flexible Lösungen. Unter Umständen werden kurzfristig auch Mehrdienstleistungen nötig sein. Sollte die Not besonders groß sein, haben wir durch einen Reservepool an Studenten vorgesorgt, die zum Einsatz kommen, wenn spezielle personelle Krisensituationen auftreten.

Rechnen Sie mit Bildungsverlusten durch die Krise?

Heuras: Wenn Kinder über mehrere Monate keinen regulären Unterricht mit realer Begegnung und realer Beziehung genießen, muss das unweigerlich zu Defiziten führen. Sonst wären ja Schulen weitgehend überflüssig. Die Universität Oxford und auch die OECD gehen von einem durchschnittlichen Lernverlust von 20 % aus.

Was kann man dagegen tun?

Heuras: Aus meiner Sicht gibt es mehrere Maßnahmen, dem entgegenzuwirken. Unumgänglich ist die Verbesserung der digitalen Lehrkompetenz und der digitalen didaktischen Kompetenz. Eine entscheidende Maßnahme ist, dass die Qualität der Digitalisierung und damit verbunden auch eine Professionalisierung der entsprechenden Infrastruktur angegangen wird und auch bereits angegangen wurde. Außerdem erscheint es mir in solchen Zeiten besonders wichtig, den Schülern trotz Distanz Nähe und Beziehung zu vermitteln. Das erzeugt emotionale Bindung, gibt das Gefühl, es kümmert sich jemand um mich. Das kann entscheidend für die Motivation sein und eigenständiges und selbstverantwortliches Lernen fördern. Weiters müssen Bildungsverluste durch zusätzliche Förderprogramme kompensiert werden. Die Idee der Sommerschule ist genau deswegen entstanden. Derartige Förderprogramme sind sinnvoll, dürfen aber nicht dazu missbraucht werden, Ferien zu verkürzen, sondern stellen selbstverständlich ein freiwilliges Angebot dar, für das das Lehrpersonal entsprechend abgegolten wird. Ich plädiere dafür, derartige Förderprogramme vor allem mit angehendem Lehrpersonal, also Studentinnen in höheren Semestern, zu organisieren. Diese profitieren enorm, weil sie unmittelbar in die direkte pädagogische Praxis eintauchen können, die in der Ausbildung ohnehin zu kurz kommt. Das Ganze stellt eine Win-win-Situation dar.

Lehrern wurde ja eine Grippe-Impfung in Aussicht gestellt. Stimmt es, dass diese nun verschoben werden muss?

Heuras: Die Organisation und Vorbereitung dieser Grippeschutzimpfung hat bei uns in der Bildungsdirektion enormen Aufwand verursacht. Dass es nun zu einer Verschiebung kommt, ist sehr ärgerlich, weil jetzt der vom Ministerium zugesagte Liefertermin des Impfstoffs nicht eingehalten werden kann. Ich hoffe, diese Verschiebung, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegt, tut der Impfmoral keinen Abbruch.

Haben Sie als Bildungsdirektor einen Wunsch ans Christkind?

Heuras: Gerade jetzt vor Weihnachten möchte ich den Eltern und Schülern Sorgen und Ängste nehmen, die durch erschwerte Bedingungen unverschuldet einem Leistungsdruck ausgesetzt sind. Gute Pädagogen werden der außergewöhnlichen Situation Rechnung tragen und Leistungen mit Augenmaß verlangen und Beurteilungen danach ausrichten. Dieselbe Botschaft kann zweifellos auch an die angehenden Maturantinnen und Maturanten gerichtet werden. Niemandem soll etwas geschenkt werden, aber außergewöhnliche Rahmenbedingungen müssen berücksichtigt werden.