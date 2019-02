Vergangenen Sonntag gingen in Hirtenberg am Steinkamperl die niederösterreichischen Landesmeisterschaften im Crosslauf über die Bühne. Der für den LCA Umdasch Amstetten startende Klaus Vogl war dabei über 7,2 Kilometer das Maß aller Dinge. Vogl holte sich bei den Männern mit zehn Sekunden Vorsprung den Landesmeistertitel.

Bei den Damen konnte Lucia Resch (LCU Euratsfeld) über 4.240 Meter mehr als überzeugen, indem sie den zweiten Platz eroberte. Mit Astrid Hiesleitner und Kathrin Resch holten außerdem zwei Teamkolleginnen die Plätze fünf und sechs.

In der Herrenklasse M45 eroberte der für den LC Neufurth laufende Anton Walser mit dem dritten Platz die Bronze-Medaille. Gemeinsam mit Michael Gröblinger (Gesamtplatz elf) und Patrick Kreuzer (Gesamtplatz 33) holte das Trio den sechsten Platz in der Mannschaftswertung.

Niklas Keller (RATS Amstetten) sicherte sich im U18-Bewerb der Herren über eine Distanz von 3.180 Metern den ausgezeichneten zweiten Platz. Am Landesmeistertitel schrammte Keller knapp vorbei. Es fehlte ihm lediglich eine Sekunde.

Auch der LC Neufurth schlug sich bei den Meisterschaften mit Bravour. So erlief Konstantin Geister in der U14-Klasse der Herren über 1.800 Meter den vierten Platz. Im U16-Bewerb der Damen errang Carina Huber über 2.150 Meter den fünften Platz. In der Altersklasse U14 holten sich Andrea Schmickl und Stefanie Mader die Plätze 15 und 16. Knapp an den Top-Sechs-Plätzen vorbei schrammten Elisa Geister als Siebente über 3.200 Meter (U18-Bewerb Damen) und Lorenz Gruber als Achter (U18-Bewerb Herren).