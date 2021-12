St. Valentin: Most für den Sonnenstrom

Die Familie Haselberger hofft auf viele Unterstützer für die Errichtung einer Photovoltaikanlage am Dach des Hofes in Hofkirchen. Die Anlage wird pro Jahr mindestens 33.000 kWh Sonnenstrom erzeugen und so den Ausstoß von schädlichem CO2 um mindestens 13 Tonnen pro Jahr reduzieren.

Foto: Fuchs