Der Bio-Kürbisanbau ist für Karin und Raimund Metz nicht nur Landwirtschaft, sondern auch Leidenschaft. Um die Vielfalt an Kürbissen – mittlerweile werden über 150 verschiedene Kürbissorten angebaut – sowie die Kürbisspezialitäten und Öle noch nachhaltiger herzustellen, setzt die Familie auf ihrem Hof schon bald auf selbstproduzierte Sonnenenergie. Um dies umzusetzen, startete man in der Vorwoche gemeinsam mit dem Jungunternehmen Collective Energy das Crowdfunding-Projekt „Sonnengereift – Superfood fürs Klima“.

Kürbisliebhaber können dabei zum Preis von 149 Euro aus drei Genusspaketen mit einem Wert von 180 Euro auswählen. Sie erhalten drei Jahre lang entweder Wertgutscheine, Kürbisse und Kürbiskernöl oder eine zusammengestellte Auswahl an Produkten des Metz-Hofes frei Haus geliefert.

„Alle Erlöse aus dem Verkauf dieser Pakete fließen in den Bau einer Photovoltaikanlage auf unserem Biohof“, betonen Karin und Raimund Metz. Errichtet werden soll eine 50 kWp-Photovoltaikanlage am Dach des Hofes. Die Anlage wird pro Jahr mindestens 50.000 kWh Sonnenstrom erzeugen und so den Ausstoß von schädlichem CO 2 um mindestens 20 Tonnen pro Jahr reduzieren.

Projektziel sind 30.000 Euro. Ab 20.000 Euro wird das Projekt, das bis 3. Oktober läuft, umgesetzt. In der ersten Woche wurden bereits 25 Pakete verkauft.