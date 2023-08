Das Land liest Krimilesung in St. Valentin: „Nicht nur der Haifisch, der hat Zähne …"

Autor Stefan Slupetzky liest im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Das Land liest" in der Stadtbibliothek in St. Valentin.

H euer geht die Veranstaltungsreihe „Das Land liest“ in die dritte Auflage. In der Zeit vom 19. bis 29. September sind 17 niederösterreichische Bibliotheksstandorte jeweils Zentrum von Lesungen und moderierten Gesprächen. In St. Valentin liefern Stefan Slupetzky und Theresa Prammer am 20. September Krimispannung.

Krimispannung ist am Mittwoch, 20. September, ab 20 Uhr in der Stadtbibliothek St. Valentin garantiert. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Das Land liest“ präsentieren Theresa Prammer und Stefan Slupetzky unter dem Motto „Nicht nur der Haifisch, der hat Zähne …" zwei hinreißende Wien-Krimis. Moderiert wird der Abend von Sylvia Treudl. Die Schauspielerin und Autorin Theresa Prammer ist nicht nur ein Multitalent, sie ist auch ein Gewinn für das Krimigenre. Das Buch „Wiener Totenlieder“ wurde mit dem Leo-Perutz Krimipreis der Stadt Wien ausgezeichnet, es folgten die Titel „Mörderische Wahrheiten“ und „Die unbekannte Schwester“ (alle Ullstein), womit die Trilogie mit den beiden Ermittlern Carlotta Fiore und Konrad Fürst komplettiert war. Im Band „Lockvogel“ (Haymon 2021) greift die Autorin auf das Repertoire einer Schauspielschülerin zu, widmet sich auch den wenig glanzvollen Seiten des Berufs und kreiert eine unwiderstehliche Protagonistin. Theresa Prammer ist am 20. September in St. Valentin zu Gast. Foto: Guldener Der Autor Stefan Slupetzky begeistert mit dem genialen Trio Lepschi auch als Musiker, publiziert Romane und Novellen und schickt seit vielen Jahren seinen liebenswürdigen Protagonisten Leopold Wallisch – genannt Lemming – immer wieder in höchst verzwickte Situationen. „Lemmings Zorn“ (Rowohlt) wurde mit dem Leo-Perutz-Krimipreis ausgezeichnet. Der 7. Band um den ehemaligen Polizisten – „Lemmings Blues“ (Haymon 2023) – setzt die Reihe mit Witz und gleichzeitigem Tiefgang, dem Rekurrieren auf wesentliche Themen, brillant fort. Informationen zu allen Veranstaltungen und Sitzplatzreservierungen unter: daslandliest.at oder 027327 72884.