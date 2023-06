ÖVP Haag lehnt neuen Pachtvertrag für Haager Kletterturm ab

Die Kosten des Kletterturms, der im Besitz der Stadtgemeinde Haag ist und auf dem Jessica Pilz, Eva Maria Hammelmüller und Laura Stöckler den Grundstein für ihre Karrieren legten, beliefen sich bei der Errichtung auf 240.000 Euro. Das Land Niederösterreich übernahm 130.000 Euro. 25.000 Euro steuerte der Alpenverein aus der Vereinskasse bei. Die Jahrespacht für den Kletterturm betrug nach dem alten Vertrag 3.600 Euro. Für den neuen Vertrag waren 5.250 Euro vorgeschlagen. Vor Kurzem wurde er von Petra Zöchling, der Obfrau des Alpenvereins Amstetten, und Stadtrat Martin Stöckler von der Liste Für Haag unterschrieben und an die Stadtgemeinde übermittelt.

Beschwerden der Schulobleute

Die ÖVP will einerseits eine Indexierung der Pacht, andererseits eine Ausnahmeklausel für die Haager Schulen, in konkretem Fall für die NMS Haag und die Sonderschule. Diese konnten nach dem bisherigen Vertrag den Kletterturm gratis benutzen. Nach Einführung des neuen Zugangssystems über einen Webshop im Mai 2022 sind allerdings vier Euro pro Kind und pro Kletterstunde zu bezahlen. Die Ausrüstung wie Klettergurte, Seile und Kletterschuhe werden nach wie vor kostenlos vom Kletterturm zur Verfügung gestellt. „Die Schulobleute haben sich über die anfallenden Kosten beklagt. Freikarten oder eine gewisse Anzahl an Jahreskarten sollten im Rahmen der AGB möglich sein. Das wäre auch ein Benefit für den Alpenverein, weil junge Menschen mit dem Klettern beginnen”, meint VP-Stadtrat Gerold Strigl. Dass die Stadtgemeinde für die Kosten der Haager Schulen aufkommt, will er nicht. Schließlich ist sie der Besitzer des Kletterturms und sollte nicht dafür bezahlen müssen.

AGB des Alpenvereins müssen akzeptiert werden

Gabi Hammelmüller, die Verantwortliche für den Haager Kletterturm, kann die Diskussion nicht nachvollziehen. Da sich die rechtlichen Bedingungen seit 2008 verändert haben, müssen Kletterer die AGB des Alpenvereins über den Webshop akzeptieren, damit der Kletterturm nicht unberechtigt benutzt werden kann. Laut des TÜV muss eine Kletteranlage außerdem sieben Tage die Woche 24 Stunden lang versperrt sein. Nach der Buchung über den Webshop bekommt man einen QR-Code, mit dem man Zutritt zum Kletterturm erhält. Neben Haager Schulen benutzen auch Schüler aus Amstetten, Wolfsbach und St. Valentin den Kletterturm. Solange es keinen neuen Pachtvertrag gibt, droht aber eine Schließung des Kletterturms. „Ich habe noch nie etwas gehört, dass sich Schüler oder Lehrer beschwert haben, weil sie seit vorigem Jahr bezahlen müssen. Auf jeden Fall wäre es für die vielen Kinder und Hobbysportler eine Katastrophe, wenn der Kletterturm nicht mehr gesetzeskonform weitergeführt werden kann“, sagt Hammelmüller.