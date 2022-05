Haidershofner Schüler trafen Unterrichtsminister Polaschek

Werbung

Einen glücklichen Termin hatten die Lehrerinnen Monika Fürst und Doris Strauch mit Festlegung ihrer Wienwoche gewählt. In der ersten Maiwoche besuchten sie mit den Schülerinnen und Schülern der 4. Klasse Mittelschule die Bundeshauptstadt und absolvierten ein abwechslungsreiches Besichtigungsprogramm mit vielen kulturellen und Bildungshöhepunkten.

Am Mittwoch stand der Besuch der Maria-Theresien-Appartements in der Wiener Hofburg auf dem Tagesplan. Weiters ein Besuch des Großen Redoutensaals in der Hofburg, wo während der Umbauarbeiten des historischen Parlaments am Ring Nationalrat und Bundesrat zu ihren Plenarsitzungen zusammentreten.

Dabei traf die Klasse Unterrichtsminister Martin Polaschek, der einmal im Monat in der Demoratiewerkstatt des Parlaments mit Jugendlichen an einem Workshop zum Thema Wissenschaftsskepsis teilnimmt.

Den Kontakt zwischen der Schule und der Demokratiewerkstatt, die seit einem Jahr vom Ybbsitzer Mittelschuldirektor Leo Lugmayr geleitet wird, hatte niemand Geringerer als Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hergestellt. Sobotka forciert die Demokratiewerkstatt für Österreichs Jugend und stellt auch die internationale Vernetzung der Demokratiewerkstatt mit den Parlamenten der Westbalkanländer sicher.

Die Haidershofner Lehrerinnen konnten einen Einblick in die Workshopstruktur gewinnen, die derzeit in den Pavillons am Heldenplatz abgehalten werden, bevor diese 2023 nach Rückübersiedlung wieder im Parlament stattfinden. „Gespräche zu Themen wie Wissenschaftsskepsis, Fake News und Quellensicherheit im Internet sind mir ein besonderes Anliegen und sind wichtiger denn je“, sagte Minister Polaschek im Workshop.

