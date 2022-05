Strengberger Kaiserzimmer in neuem Glanz

Werbung

Wer in Strengberg heiratet, der tut dies in einem ganz besonderen Raum: dem sogenannten Kaiserzimmer, in dem schon Maria Theresia nächtigte. An den Ornamenten und der Stuckatur des ursprünglich als Sitzungssaal gedachten Raumes nagte aber bereits der Zahn der Zeit. „Das Kaiserzimmer wurde in den 1970er-Jahren zum letzten Mal renoviert. Das ist 50 Jahre her. Deshalb war es höchste Zeit, dass etwas geschieht“, schildert Vizebürgermeister Lukas Schatzl, dass der Stuck bereits von der Decke bröckelte.

Nun erstrahlt das Kaiserzimmer wieder in neuem Glanz. In ständiger Verbindung mit dem Denkmalamt wurde die Stuckdecke restauriert und mit mehr als 200 Schrauben wieder befestigt. „Die erste Anfrage für eine Hochzeit im Mai haben wir schon“, betont Schatzl, dass die Renovierung schnell gehen musste.

Um das Kaiserzimmer zu besichtigen, muss man aber nicht unbedingt heiraten. Es wird auch bei Rundgängen und Führungen durch das Gemeindeamt gezeigt. „Die Leute sind immer wieder überrascht, dass wir in Strengberg kleine Schätze haben“, erklärt Schatzl.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.