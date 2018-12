Die Erhebung des Energieverbrauchs bei den wichtigsten gemeindeeigenen Gebäuden, deren Eintragung in das Online-Energiebuchhaltungssystem sowie die Erstellung eines Energieberichtes zeichnet Energiebuchhaltungs-Vorbildgemeinden aus. Eine davon ist Stadt Haag und dort hat man allein in diesem Jahr einige wichtige Aktionen gesetzt.

So wurde etwa bei der Kläranlage eine 80 kWp-Photovoltaik-anlage errichtet, mit der man den gesamten Stromverbrauch der Kläranlage erzeugt. „Die Anlage amortisiert sich in sechseinhalb Jahren und für die Umwelt rechnet sie sich ab dem ersten Tag“, ist Bürgermeister Lukas Michlmayr überzeugt. Außerdem wurden Bäume im öffentlichen Gut gepflanzt und Haag vor Kurzem durch Setzen von 500 Pflanzen am Böllerbauer-Gelände zur „Essbaren Stadt“ gemacht.

Haag möchte zur „Natur im Garten“-Gemeinde werden

In Zukunft möchte man aber noch einen Schritt weiter gehen. „Man muss als Gemeinde einen Beitrag leisten und es ist wichtig, dass wir der Natur wieder Flächen zurückgeben“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr, dass nicht jede Fläche gemäht werden muss. Daher überlegt man im Gemeinderat, welche Wiese man in Zukunft stehen lassen könnte. „Außerdem wollen wir Blumenwiesen neu aussäen“, verrät Michlmayr.

Eine weitere wichtige Entscheidung wird in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag fallen. Haag möchte zur „Natur im Garten“-Gemeinde werden und daher künftig auf Pestizide und Torferde verzichten und nur noch Biodünger verwenden. „Das Ganze ist mit dem Stadtrat abgesprochen“, geht Michlmayr davon aus, dass der Gemeinderat dem Beitritt zustimmen wird.

Bewusstseinsbildende Maßnahmen, um vermehrt auf Plastik zu verzichten, werden für nächstes Jahr ebenfalls überlegt. „In unserem neuen Spar-Markt gibt es beim Obst neben Plastik- auch Papiersackerl. Es kommt darauf an, dass die Leute auch hingreifen“, appelliert der Stadtchef an das Umweltbewusstsein der Konsumenten. Papiersäcke liegen zudem bei allen Haager Nahversorgern auf.