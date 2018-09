Am 1. und 2. September fand die 65. Weltpflügermeisterschaft im deutschen Baden-Württemberg statt.

Austragungsort war das 360 Hektar große Hofgut Einsiedel in Kirchentellinsfurt. Bei der WM geht für Österreich in der Kategorie Drehpflug der 20-jährige Junglandwirt Leopold Aichberger aus Haag an den Start.

Der 25-jährige Philip Bauer aus Gerersdorf bei Güssing im Burgenland vertrat Österreich in der Kategorie Beetpflug.

Am Samstag wurde der Bewerb in Stoppelfeld ausgetragen am Sonntag findet der Bewerb im Grasland statt.

An dem Großevent nehmen 59 Teilnehmer aus 29 Nationen teil.

Am Sonntag ist der Galaabend mit der Siegerehrung, dann folgen die Ergebnisse wie die österreichischen Teilnehmer bei der WM abgeschnitten haben.