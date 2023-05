Vom Bild der Frau bis zum Verbrennermotor-Aus

Nach etwa 100 Stunden Schreib-, Recherchier- und Formatierarbeit konnten die Schülerinnen und Schüler der HLW Haag nun endlich ihre Diplomarbeiten vor einer Kommission präsentieren. Bereits im April des Vorjahrs fiel mit der Themenfindung der Startschuss für die schriftlichen Werke. Mit dem darauffolgenden neuen Schuljahr begann auch, unterstützt durch die Lehrkräfte, die Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema.

„Das Schreiben hat richtig Spaß gemacht“, resümmiert David Weinberger, der sich im Rahmen seiner Diplomarbeit mit der Forschungsfrage „Welche Rolle wird der Verbrennungsmotor in der Zukunft der Automobilindustrie spielen?“ auseinandersetzte und sich gemeinsam mit seinen Kollegen Tobias Haberl und Johannes Engelbrecht mit dem Thema: „Die Kfz-Treibstoffe der Zukunft und deren Auswirkung auf die Umwelt“ an eine brandaktuelle Debatte heranwagte. Das Interview mit dem Nationalratsabgeordneten und Energiesprecher im Parlament, Alois Schroll, sowie mit dem Institutsvorstand vom Institut für Energiesysteme und elektrische Antriebe der TU Wien, Manfred Schrödl, führte unter anderem zu dem Ergebnis, dass weder Elektromobilität noch Wasserstoff adäquate Alternativen für die herkömmlichen Kraftstoffe sind, da Batterien aufgrund ihrer Produktion sowie Wasserstoff hinsichtlich des Transports weit umweltschädlicher sind als angenommen.

Esther Halbmayer, Verena Wieser und Lena Dobner (von links) aus der 5BH nach ihrer erfolgreichen Präsentation der Diplomarbeit „Das Bild der Frau – selbstbestimmt oder fremdbestimmt“. Foto: HLW Haag

Aktuelles untersuchten auch die drei Schülerinnen Esther Halbmayer, Lena Dobner und Verena Wieser in ihrer Diplomarbeit unter dem Titel „Das Bild der Frau – selbstbestimmt oder fremdbestimmt“ . Unter Heranziehen der Gesichtspunkte „Schönheitsideale in der heutigen Zeit“, „Weibliche Rollenbilder“ und die „Darstellung der Frau in der Werbung“ kamen sie zu dem Ergebnis, dass „nicht nur mediale Einflüsse, sondern auch gesellschaftliche Normen und eine falsche Darstellung von Weiblichkeit zu Körperunsicherheiten und dem Drang zur Perfektionierung des eigenen Körpers führen.“ So fassten es die drei in ihrer Diplomarbeit zusammen.

„Ich bin beeindruckt von der Vielfalt und Aktualität der präsentierten Diplomarbeitsthemen. Das zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler der HLW Haag ein vielfältiges Interesse haben und sich mit verschiedenen Themenbereichen auch wissenschaftlich auseinandersetzen können. Dies fördert das kritische Denken und die Neugierde, die für das lebenslange Lernen unerlässlich sind“, erklärte Direktor Reinhold Meyer nach den Präsentationen der Diplomarbeiten.

