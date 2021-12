Rechnungs-Streit in Haag hält an

Wie die NÖN berichtete, hegt die „Liste für Haag“ einen Betrugsverdacht gegen den ehemaligen ÖVP-Stadtrat Christian Marquart. Dessen Unternehmen wurde beauftragt, eine Photovoltaik-Anlage am Wirtschaftshof des Tierparks zu errichten. Man ortete finanzielle Ungereimtheiten und forderte eine Nachprüfung der Schlussrechnungen für die Elektroinstallationen. Dem ÖVP-Bürgermeister Lukas Michlmayr wirft die Bürgerliste vor, den Bericht unter Verschluss halten zu wollen.

In der Vorwoche präsentierte Michlmayr im Stadtrat nun die Gesamtprüfung der Rechnungen durch einen unabhängigen Gutachter. Die Bürgerliste spricht daraufhin von einer „Bombe“. „Die ÖVP berichtete, dass die Rechnungen der Firma ETM laut Prüfergebnis um sage und schreibe 66.200 Euro zu hoch waren. Es herrscht jedoch für uns noch in vielen Punkten keine Klarheit, da sich die zuständigen Personen aus der ÖVP nach wie vor bei Fragen nicht auskennen, unterschiedliche Zahlen präsentierten und uns keine Einsicht in die Unterlagen gewährt wurde“, sagt Gemeinderat Thomas Stockinger.

Die ÖVP behaupte plötzlich, dass es sich um eine „geplante Rückzahlung“ handle. „Das ist schlichtweg gelogen. Sie haben in der Vergangenheit immer behauptet, dass die Rechnungsbeträge passen. Nicht nachvollziehbar ist für uns auch ihre Aussage, dass es zu einer Rückzahlung wegen der stornierten Photovoltaikanlage kommt. Die PV-Anlage wurde nach unseren Unterlagen schon in der ursprünglichen ETM-Rechnung nicht verrechnet, deshalb kann sie auch nicht der Grund für die hohe Differenz sein“, sagt Stockinger weiters. Er fordert Einsicht in sämtliche Unterlagen, „um endlich Klarheit schaffen zu können.“ Dieser Forderung verschaffte man auch mittels Anwaltsbrief Nachdruck.

„Photovoltaikanlage wurde neue ausgeschrieben“

Haags Bürgermeister Lukas Michlmayr verweist anlässlich der Kritik auf eine Zwischenrechnung der Firma ETM, die im Dezember des Vorjahres vom damaligen Stadtamtsdirektor angefordert wurde. Diese habe die im Auftrag befindliche Photovoltaikanlage von 50 Kwp umfasst. „Diese Photovoltaikanlage wurde auftraggeberseitig aber neu ausgeschrieben, da die Größe aufgrund neuer Fördermöglichkeiten auf 200 kWp erhöht wurde. Bei der Neuausschreibung erhielt dann eine Firma aus Melk den Zuschlag. Somit entfiel diese Summe als Auftragswert. Mit der Bauleitung wurde vereinbart, die Arbeiten fertig zu stellen und die Rückzahlungen nach Vorlage der geprüften Schlussrechnung zu tätigen“, so der Ortschef.

Alle Rechnungen, die in diesem Zusammenhang gestellt wurden, seien in der Prüfung mitberücksichtigt. Somit komme es zu einer Verminderung der Auftrags- und Schlussrechnungssumme der Firma ETM durch Wegfall der 50-kWp-PV-Anlage. „Da der Auftrag um 63.973 Euro neu vergeben wurde, kommt es zu einer Rückzahlung in der Höhe von 56.069,72 EUR“, sagt Michlmayr. Zur Kritik, Michlmayr würde Informationen nicht preisgeben, erklärt dieser, dass er die Unterlagen aus rechtlichen Gründen nicht an Privatpersonen übergeben dürfe. Der Prüfungsausschuss werde die Unterlagen aber erhalten. „Ich versuche hier, zu moderieren und die Emotionen rauszunehmen. Ich gebe die Informationen, so gut es geht, weiter.“

Angesichts der Vorwürfe gab auch Christian Marquart (ETM) eine Stellungnahme ab: „Schade ist, dass wir den Auftrag der Photovoltaikanlage als Wertschöpfung in der Region nicht erbringen konnten. Ich möchte persönlich auch betonen, dass Hasspolitik nicht nur zu gesellschaftlichen, sondern auch zu wirtschaftlichen Schäden führt.“ Er hielt auch fest, dass man durch Optimierungen bei der Ausführung mehrere 10.000 Euro für die Gemeinde einsparen konnten.