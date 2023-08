Verkehrskonzept bringt Maßnahmen für Öffis und Radverkehr

Das Projekt entstand im Auftrag der Gemeinden Enns, Ennsdorf, St. Valentin sowie St. Pantaleon-Erla und Mauthausen mit fachlicher und finanzieller Unterstützung der Länder NÖ und ÖO. Geleitet wurde es von Regina Rausch vom Amt der niederösterreichischen Landesregierung und Stefan Holzer vom Amt der oberösterreichischen Landesregierung. „Die unterschiedlichen Maßnahmen, die wir im letzten Jahr entwickelt haben, sollen Pendlerstaus verhindern und die Klimabilanz verbessern. Auch bei der Infrastruktur gilt: Angebot schafft Nachfrage. Das bedeutet, dass wir konsequent in die Radinfrastruktur investieren müssen, um den Anteil des Radverkehrs zu erhöhen“, erklärt Rausch, warum das Projekt Donaubrücke ein Verkehrskonzept benötigt. Der öffentliche Verkehr werde auch nur dann genutzt, wenn es ein attraktives Angebot für die lokale Bevölkerung gibt. „Für uns ist klar: Investitionen in den öffentlichen Verkehr, Radfahren und Gehen bewirken eine Entlastung des Pkw-Verkehrs“, betont Rausch.

1.800 Beschäftigte wurden befragt

Ein wichtiges Ziel war auch das betriebliche Mobilitätsmanagement. Über die ansässigen Betriebe ist es gelungen, die beschäftigten Personen und somit die Bevölkerung der Region zu befragen. In Summe waren dies 1.800 Personen. „Wir wollten wissen, welche Interessen, Bedürfnisse und auch Hemmschwellen die Mitarbeitenden in den Unternehmen der Region haben. Unser Verkehrskonzept kann in der Theorie noch so ausgeklügelt sein: Wenn die Menschen, die an diesem Verkehr teilnehmen, andere Vorstellungen haben, können die Maßnahmen nicht funktionieren. Deshalb war uns von Anfang an sehr wichtig, sie mitzunehmen“, erklärt Stefan Holzer.

Anreize für den Umstieg setzen

Eines der Ergebnisse war, dass die Beschäftigten, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, dieses Verkehrsmittel aufgrund der Flexibilität, die das Auto in Sachen Dienstbeginn und Dienstende sowie Fahrzeit bietet, wählen. „Der Individualverkehr hat gegenüber dem öffentlichen Verkehr einen klaren Vorteil: Flexibilität und Unabhängigkeit. Wir verstehen, dass diese Freiheit jeder haben möchte. Also liegt es an uns, diesem Bedürfnis nachzugehen“, sieht Regina Rausch die Notwendigkeit, Anreize für Verhaltensänderungen zu setzen. So wohnt etwa ein Viertel der Befragten nur bis zu 10 Kilometer vom Arbeitsort entfernt. Eine Strecke, die mit dem E-Bike in einer guten halben Stunde zu erreichen wäre. „Dafür muss natürlich die Infrastruktur zu und in den Betrieben gegeben sein. Ein Ziel ist daher, ein engmaschiges Radwegnetz mit Anbindungen an wichtige Ortszentren, Knoten des öffentlichen Verkehrs und zu den Betriebsstandorten zu schaffen. Grundlage dafür sind das Radbasisnetz in Niederösterreich und Radnetzplanungen in Oberösterreich, die nun von den Regionen umzusetzen sind in Kombination mit hohen Förderungen seitens der Länder und des Bundes“, betont Rausch.

Probe-Klimaticket in der Mobilitätswoche

Auch Fahrgemeinschaften waren ein Thema. „Fast ein Fünftel der Befragten könnte sich das gut vorstellen. Auch für das E-Auto wurde hohes Interesse gezeigt. Hier liegt es auch an den Betrieben, dieses Potenzial wahrzunehmen und Maßnahmen zu setzen“, informiert Holzer. Abgefragt wurde auch die aktuelle Situation bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Ergebnis: 10 Prozent der Befragten haben eine Zeitkarte, weitere 10 Prozent gaben an, dass sie problemlos mit Öffis zur Arbeit kämen, diese Möglichkeit derzeit aber noch nicht nutzen. „Dort müssen wir ansetzen“, stellt Regina Rausch klar. So gibt es die Idee, dieser Gruppe in der Mobilitätswoche von 16. bis 22. September ein Probe-Klimaticket zur Verfügung zu stellen. „Nach dem abgelaufenen Monat können sie entweder bei dem regulären Ticket bleiben oder aber nach Ablauf der 30 Tage kostenfrei stornieren. So lässt sich einfach testen, ob diese Variante vielleicht sogar entspannter ist als täglich mit dem eigenen Auto zu fahren“, ergänzt Rausch.

Das größte Potenzial sehen die Länder im Ausbau der Radinfrastruktur, denn knapp die Hälfte der Befragten wünscht sich bessere Radwege zum Arbeitsort. Im Verkehrskonzept sind viele kleinere Maßnahmen vorgesehen, die vor allem von den Gemeinden umgesetzt werden sollen. Aufgewertet wird der öffentliche Verkehr auch mit der neuen Buslinie 616, die seit Juli von Montag bis Freitag alle zwei Stunden und zu besonders nachgefragten Zeiten im Stundentakt zwischen St. Valentin – St. Pantaleon-Erla – Ennsdorf und Enns verkehrt und auch den Wirtschaftspark Ennsdorf anbindet.