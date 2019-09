In der Resolution werden folgende sechs Punkte für die Planung der Trasse gefordert:

1. Nutzung und Ausbau des vorhandenen Verkehrsnetzes – Neubau der Brücke am Bestand mit größtmöglicher Einbindung der bestehenden Umfahrung Pyburg-Windpassing in die Planung sowie Anbindung der Brücke in Mauthausen und des Kreuzungsbereiches in die B3. Als Option ist die ursprünglich angedachte Schrägvariante einer neuen Brücke mit Einbindung in die Umfahrung Pyburg-Windpassing vorstellbar.

2. Sicherung der Verkehrsinfrastruktur in der Region Westwinkel über Ennsdorf, St. Pantaleon-Erla und St. Valentin bis zu den Betriebsgebieten in Herzograd und Ernsthofen mit Einbindung der Umfahrung Herzograd/Langenhart sowie dem Betriebsgebiet ecoplus mit der Umfahrung Pyburg-Windpassing und Berücksichtigung einer Einbindung mit einer zusätzlichen, leistungsfähigen Anschlussstelle an die A1.

3. Analyse der Verkehrsflüsse beziehungsweise der zu erwartenden Verkehrsströme sowie der Nutzungsbereitschaft der neuen Trasse [...] und Information sowie Veröffentlichung der Ergebnisse.

4. Erstellung eines gesamtheitlichen Verkehrskonzeptes

5. Erstellung eines leistungsfähigen und pendlergerechten Nahverkehrskonzeptes

6. Einbindung und laufende Information der Gemeindevertretung