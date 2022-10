Drama Behamberg: 16-Jähriger starb nach Sturz von Böschung

Lesezeit: 2 Min RH Red. Haag

Symbolbild Foto: Stefan Rotter, Shutterstock.com

E in 16-Jähriger wurde am Sonntagvormittag leblos in einem Bachbett in Badhof (Behamberg) entdeckt.