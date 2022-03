Strengberg: Neue Allgemeinmedizinerin gefunden

Werbung

Dass es in Strengberg ein Problem mit der medizinischen Versorgung durch einen Hausarzt gibt, ist nichts Neues. Krankheitsbedingt war die Ordination von Ernst Lahnsteiner in den vergangenen Jahren immer wieder über längere Zeit geschlossen beziehungsweise übernahmen Ärzte aus der Umgebung seine Vertretung. Nach langen Diskussionen mit Gesundheitskasse und Ärztekammer wurde die Kassenstelle dann per 1. April als Vorgriffstelle ausgeschrieben. Nun steht auch bereits fest, wer von den drei Bewerberinnen sich durchsetzen konnte.

Die neue Gemeindeärztin heißt Sylvia Edlmayr (42). Die gebürtige Waldviertlerin lebt mit ihrer Familie seit acht Jahren in Enns und ist in Strengberg keine Unbekannte. Sie übernahm in den letzten drei Jahren immer wieder die Vertretung von Ernst Lahnsteiner, im Vorjahr sogar drei Monate lang durchgehend. „In Strengberg hat es für mich von Anfang an gepasst. Ich schätze die Leute hier und die schöne Gegend. Ich komme selbst vom Land, mein Mann ist Landwirt und ich fühle mich hier einfach wohl“, begründet Edlmayr ihre Bewerbung für die Kassenstelle in Strengberg. Nicht ganz reibungslos verlief für die Allgemeinmedizinerin, die auch Diplome für Akupunktur, traditionelle chinesische Medizin, Schularzt und Notarzt hat, jedoch das Hearing am 8. März. „In der Früh habe ich einen Test gemacht und der war positiv. Ich habe dann gleich angerufen, ob das Hearing auch online möglich ist und das Gespräch fand dann zum Glück per Videokonferenz statt“, schildert die Medizinerin.

„Ganz Strengberg wartet auf die Öffnung der Ordination. Das ist derzeit Thema Nummer eins“, freut sich Bürgermeister Johann Bruckner über das Ende der arztlosen Zeit in seiner Gemeinde. Bevor Sylvia Edlmayr jedoch starten kann, müssen Räumlichkeiten im Erdgeschoß des Gemeindeamtes noch zu einer Ordination umgebaut werden. Eine Dauerlösung werden die rund 100 Quadratmeter jedoch nicht sein. „Sicher für drei Jahre, aber meine Wunschoption für später wäre ein Neubau im Gewerbegebiet“, erklärt die neue Gemeindeärztin.

Ziel ist es, am 1. Juni zu starten. „Das ist sportlich, aber realistisch“, betont Edlmayr. Sie wird den Strengbergern dann am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 7.30 bis 12 Uhr und am Mittwochnachmittag zur Verfügung stehen.

