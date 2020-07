Es war ein umfangreiches Maßnahmenpaket, das in Haag in den vergangenen drei Jahren in Angriff genommen wurde. „Wir hatten in Haag viele Güterwege, aber nie viele Radwege“, erinnert sich Bürgermeister Lukas Michlmayr zurück. Das änderte sich im Jahr 2016, in dem man sich erstmals Gedanken über Geh- und Radwege entlang der B42 und der L85 im Bereich des Tierparks machte.

Großzügige Förderungen von Bund und EU erleichterten den Gemeindeverantwortlichen die Entscheidung, das Projekt auch in die Tat umzusetzen. Hinzu kam, dass die Moststraße ein neues Radwegenetz samt neuer Radkarte plante. „Es fehlte damals eine Verbindung von Ybbstal- und Donauradweg. Diese wollten wir schaffen“, erklärt Michlmayr.

Projekt war nur mit Förderungen möglich

Begonnen wurde mit einem Geh- und Radweg im Bereich des Tierparks, der sich mit 150.000 Euro zu Buche schlug. „Dieser Teil hat sich schon hundertmal ausgezahlt“, weiß der Stadtchef. Wenn wie am vergangenen Sonntag 4.000 Besucher in den Tierpark strömen, dann müssen sie nicht mehr auf der Landesstraße gehen, sondern können den neuen Weg nutzen.

Das Teilstück auf beiden Seiten der B42 wurde in mehreren Etappen umgesetzt. Man startete mit dem Bereich zwischen Kreisverkehr und Ampel (400.000 Euro), ließ die Anbindung der ÖBB-Haltestelle (150.000 Euro) folgen und beendete das Projekt in der Vorwoche mit dem Teilstück von der Ampel bis zur Firma Ochsner (100.000 Euro). Hinzu kamen im Lauf der Jahre noch Kosten für die Beschilderung der Radroute und man legte einen neuen Stadtplan inklusive Rad- und Wanderkarte auf. „In Summe sind das in drei Jahren über 900.000 Euro für etwa einen Kilometer Radwege. Das ist nur durch die hohen Fördersummen möglich gewesen“, erklärt der Bürgermeister. „350.000 Euro Förderung wurden uns bereits zugesagt“, ergänzt er.

Auch wenn das Drei-Jahres-Projekt nun abgeschlossen ist, soll der Radweg von der Firma Ochsner noch bis zum Billa verlängert werden. „Da müssen wir aber einen Bach queren und noch mit Grundbesitzern reden“, betont Michlmayr. Der Plan ist, den Weg in den nächsten fünf Jahren abschnittsweise weiterzubauen.