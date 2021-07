Mit mehreren tausend Teilnehmern war das heurige Engel-Symposium ein sehr großer Erfolg. Tummeln sich sonst zur traditionellen Hausmesse des Spritzgießmaschinenbauers Gäste aus allen Regionen der Erde in Schwertberg, St. Valentin und Linz, so fand die Veranstaltung in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie virtuell statt.

„Das Symposium zu verschieben, war für uns keine Option, denn auch in Pandemiezeiten ist unsere Entwicklungs-Pipeline gut gefüllt“, betont Ute Panzer, Vice President Marketing and Communications von Engel.

„Wir nutzen immer stärker digitale Formate, um mit unseren Kunden in Kontakt zu bleiben und unsere Innovationen zu präsentieren“ Ute Panzer

Die weltweiten Reiserestriktionen und Kontaktbeschränkungen haben den Marktzugang verändert. „Wir nutzen immer stärker digitale Formate, um mit unseren Kunden in Kontakt zu bleiben und unsere Innovationen zu präsentieren“, erklärt Panzer. Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte Engel dafür eine eigene virtuelle Plattform entwickelt, die zukünftig Messen und eigene Präsenzveranstaltungen ergänzen wird.

Mit einer Online-Konferenz, Podiumsdiskussionen, virtuellen Maschinenexponaten und individuellen Gesprächen mittels Videotelefonie lässt die virtuelle Plattform nichts vermissen, was zur Hausmesse dazugehört.

Virtuelle Führung durch Stammwerk viel genutzt

Auch die virtuellen Führungen durchs Stammwerk in Schwertberg, das Großmaschinenwerk in St. Valentin und das Roboterwerk in Dietach wurden während der drei Symposium-Tage von den Teilnehmern sehr gut genutzt. „Wir haben über die letzten Jahre die Werke modernisiert, in Schwertberg und St. Valentin neue Technik-Center für unsere Kunden errichtet und am Stammsitz eine neue Firmenausstellung eröffnet“, berichtet Panzer.

„Aufgrund der Reiserestriktionen konnten wir dort bislang aber nur sehr wenige Kunden persönlich begrüßen. Mit den virtuellen Werksführungen haben wir die neue Firmenausstellung jetzt zu unseren Kunden nach Hause gebracht.“ Alle Live-Moderationen an den drei Event-Tagen kamen von dort. Engel konnte erneut Mari Lang für die Moderation des Symposiums gewinnen.

„Mit dem virtuellen Symposium haben wir ein hochkarätiges Event für einen sehr effizienten und kompakten Wissenstransfer entwickelt, unabhängig von Entfernungen, Zeitzonen und Reiserestriktionen“ Ute Panzer

„Trotz des großen Erfolgs unseres virtuellen Event-Formats freuen wir uns darauf, uns bald wieder persönlich mit unseren Kunden und Partnern austauschen zu können“, betont Ute Panzer. Die virtuelle Messe werde Präsenzveranstaltungen in Zukunft nicht ersetzen, aber sehr gut ergänzen. „Mit dem virtuellen Symposium haben wir ein hochkarätiges Event für einen sehr effizienten und kompakten Wissenstransfer entwickelt, unabhängig von Entfernungen, Zeitzonen und Reiserestriktionen“, erklärt Panzer.