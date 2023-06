Engel und Bühler stellen moderne Megacasting-Anlage „Carat 840“ vor

Der österreichische Maschinenbauer Engel ist einer der weltweit größten Hersteller von Kunststoff-Spritzgießmaschinen, der Schweizer Technologiekonzern Bühler einer der weltweit führenden Anbieter von Druckgusslösungen. Die beiden Unternehmen arbeiten im Bereich Druckguss seit 30 Jahren zusammen.

„Wir sind sehr stolz auf die erfolgreiche und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Bühler seit mittlerweile 30 Jahren. Als global agierende Familienunternehmen verbinden uns gleiche Werte und Ziele. Darauf aufbauend können wir Synergien nutzen und Innovationen schneller vorantreiben. Die Bühler Open House Tage im Engel-Werk St. Valentin mit der Präsentation der Carat 840 sind ein sichtbares Zeichen dafür“, sagt Stefan Engleder, CEO der ENGEL Unternehmensgruppe.

Große Karosserieteile für die Automobilindustrie

Megacasting ist eine Weiterentwicklung des Strukturgussverfahrens, bei dem komplexe, dünnwandige Teile im Druckgussverfahren hergestellt werden. Bühler treibt das Verfahren seit den frühen 2000er-Jahren voran. Der Bau von Spritzgießgroßanlagen mit einer Schließkraft von 5.000 Tonnen und mehr ist eine Kernkompetenz von Engel. Für die von Bühler entwickelten Megacasting-Anlagen werden die Schließeinheiten von Engel verwendet. 2007 kam die Carat-Baureihe erstmals auf den Markt. Mittlerweile wurden über 900 Carat-Maschinen ausgeliefert.

Die Carat 840 ist 7,6 Meter hoch, hat eine Grundfläche von rund 160 Quadratmetern und kann innerhalb von Millisekunden über 200 Kilogramm flüssiges Aluminium in die Form spritzen. Auf der Megacasting-Anlage können die Kunden große Karosserieteile für die Automobilindustrie herstellen. Die Schließkräfte von bis zu 92.000 Kilonewton würden ausreichen, um den Eiffelturm hochzustemmen.

Kostengünstigere und umweltfreundlichere Produktion

Engel hat das Geschäftsjahr 2022/23 Ende März mit einem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro abgeschlossen. Das war das bisher umsatzstärkste Jahr in der Geschichte der Unternehmensgruppe. Zentraler Wachstumstreiber im vergangenen Geschäftsjahr war die Automobilindustrie. Speziell in Asien wie auch in Latein- und Nordamerika hat sie sich als starker Wirtschaftsmotor bewährt. Ende der 1980er-Jahre traf Engel erstmals die Entscheidung, im Automobilsektor zu investieren.

Die steigende Nachfrage der Automobilindustrie nach größeren und komplexeren Teilen erfordert neue Produktionsprozesse. Megagussteile reduzieren die Komplexität in der Produktion, da zwischen 70 und 100 Teile durch ein einziges Druckgussteil ersetzt werden können. Abgesehen davon sind Aluminiumgussteile leichter und haben das Potenzial, die CO2-Emissionen bei der Herstellung drastisch zu senken, da weniger Verarbeitungsschritte erforderlich sind und sämtliche Prozesse mit erneuerbarem Strom betrieben werden können. Das Aluminium, das in Überläufe und Kanäle fließt, kann direkt wieder eingeschmolzen und in der Druckgießzelle wiederverwendet werden, sodass der Transport zum Recycling vermieden wird.