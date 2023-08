Antikflohmarkt in Wolfsbach

Traditionellerweise wird am letzten Feriensonntag, heuer am 3. September, am Marktplatz vom örtlichen Kultur- und Freizeitverein zum Mostviertler Antikflohmarkt für jedermann geladen; angeboten werden Antiquitäten, Raritäten, Edeltrödel sowie Kurioses. Die Gesamtorganisation liegt in den bewährten Händen von Manfred Lichtenberger und seinem Team. Verkaufszeit wird von 7 bis 13 Uhr sein, der Standaufbau ist ab 6 Uhr möglich. Für Speis und Trank sorgt die örtliche Gastronomie.

Auskunft unter 0664/4662500. E-Mail: manfred.lichtenberger@aon.at.