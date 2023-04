Endspurt für Glasfaser und Fernwärme in Seitenstetten

Sukzessive bemüht man sich in Seitenstetten schon seit Jahren, die zentrale Energieversorgung zu erweitern: Schon zwischen 2008 und 2011 wurden Gebäude wie das Gemeindeamt oder auch das örtliche Einkaufszentrum und der Mostviertelwirt an das Fernwärmenetzt angeschlossen, 2015 gab es eine weitere Netzerweiterung mit 2,5 Kilometern, sodass alle öffentlichen Gebäude des Ortes wie die Schulen, aber auch viele Privatwohnungen mit Anschlüssen versehen wurden. Seit dem Vorjahr wird das Netz erneut erweitert, wobei Geschäftsführer Paul Latschenberger nunmehr auf 142 Neuanschlüsse verweisen kann, sodass nach dem angestrebten Abschluss sämtlicher Installationsarbeiten bis Jahresende unter Berücksichtigung der „alten Anschlüsse“ insgesamt mehr als 200 Kunden mit Fernwärme versorgt werden können. „Im Mai sollten die letzten Grabarbeiten abgeschlossen sein, das Heizungs-Rohrnetz beträgt dann insgesamt 11 Kilometer, wobei 6 Kilometer seit dem Vorjahr dazugekommen sind“, zeigt sich Latschenberger zufrieden, der besonderen Wert auf persönliche Kundenbetreuung bis hin zur von ihm durchgeführten Förderabrechnung legt. Auch die Marktgemeinde unterstützt jeden getätigten Hausanschluss mit Euro 500,-.

Paul Latschenberger mit Bürgermeister Johann Spreitzer auf der Baustelle mit Bauarbeitern (von links). Foto: NÖN, Penz

Straßensperren notwendig

Auf 2,7 Kilometern Länge – ohne Berücksichtigung der eigentlichen Hausanschlüsse – konnten Glasfaser und Fernwärme effizienterweise in einer gemeinsamen Künette verlegt werden. Die 1. Ausbaustufe für das Glasfaser-Netz wird bis zur Jahresmitte abgeschlossen sein, schon seit drei Wochen wird die eigentliche Glasfaser durch das Speedpipe in die Gebäude eingeleitet, sprich „eingeblasen“. Nun aber werden in der Bahnhofstraße von 3. – 6. April noch die Asphaltierungsarbeiten durchgeführt, sodass es in dieser Zeit zu einer Totalsperre kommt; kleinräumige Umleitungen sind vorhanden. Auch der Klosterberg ist in dieser Zeit nur einspurig befahrbar, als Ersatz-Busstation ist jene beim Gemeindeamt vorgesehen. Sowohl Paul Latschenberger wie auch Bürgermeister Johann Spreitzer zeigen sich äußerst zufrieden darüber, wie verständnisvoll die Bevölkerung die Baumaßnahmen mitgetragen hat. Johann Spreitzer ergänzt: „Eine 2. Ausbauphase mit voraussichtlichen Kosten von etwa 6 Millionen ist in den Jahren 2024 – 2028 vorgesehen; beide Investitionen, Glasfaser und auch Fernwärme, sind als besonders nachhaltige Projekte und überaus sinnvolle Investitionen zu sehen!“

