Melanie und Markus Putz feierten Hochzeit in Behamberg

Den Gottesdienst mit der kirchlichen Trauung feierte Diakon Franz Wimmer. Standesamtlich wurde ebenfalls am 14. Oktober geheiratet, jedoch schon vor mehreren Jahren. Der Gottesdienst wurde von Verwandten und den Sängerinnen 3Klong mitgestaltet. Am Kirchenplatz gab es eine Überraschung. Da der Bräutigam ein aktives Mitglied bei der Behamberger Feuerwehr ist, wurde von den Feuerwehrleuten ein Schlauchtunnel aufgestellt. Durch diesen Tunnel musste das Brautpaar ausziehen. Dann ging es weiter zum Fototermin auf den Dorfplatz, dann zum Feuerwehrhaus, wo es für das Brautpaar noch ein Hindernis zu lösen gab und anschließend wurde zu einer Agape eingeladen. Der Einsatz war unter dem Thema „Da Huat brennt“ von den Kollegen vorbereitet. Dieser wurde gemeinsam mit einigen Helfern perfekt gemeistert.

Überall stellten sich dann auch die Gratulanten an. Die Hochzeitsfeier fand im Gasthaus Braml in Vestenthal statt. Markus arbeitet bei BMW in Steyr und am Bauernhof in Behamberg, wo eine Milchkuhhaltung betrieben wird. Beim Bauernhof gibt es einen Milchautomaten und im „Nah und Frisch“-Geschäft Gegenhuber in Behamberg steht die gute „Strohhofmilch“ auch in der Kühlvitrine. Der Bräutigam ist seit ca. 20 Jahren aktives Mitglied bei der Feuerwehr Behamberg, die Braut ist Mitglied bei den Ortsbäuerinnen und beide sind auch beim Bauernbund. Die Familie unterstützt mit ihren Produkten auch die örtlichen Vereine bei den Veranstaltungen.