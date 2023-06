Ehrenamt Haidershofen/Vestenthal: Religionslehrerin Strasser geht in Pension

Bürgermeister Michael Strasser, Volksschuldirektorin Michaela Windhager, Elisabeth Strasser, Vizebürgermeisterin Monika Fürst und Pater Georg (v.l.) Foto: Gemeinde Haidershofen

B ei der Erstkommunion in Vestenthal ging eine Ära zu Ende. Nach mehr als 30 Jahren Erstkommunionen in Haidershofen und Vestenthal wird Religionslehrerin Elisabeth Strasser in Pension gehen.

„In diesen 30 Jahren hat Elisabeth Strasser viele Kinder begleitet und damit unsere Gemeinde nachhaltig gestaltet und Traditionen hochgehalten. Mehr als 30 Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit für die Pfarren Vestenthal und Haidershofen gehen somit zu Ende. Dafür haben wir uns als Gemeinde bedankt, und wir hoffen, dass wir ihr mit unserem kleinen Präsent eine Freude in der wohlverdienten Pension machen können“, freut sich Bürgermeister Michael Strasser (ÖVP) über die gelungene Überraschung.