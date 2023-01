Haager Theaterkeller: Ein Bart sorgt für Turbulenzen

Ein Irrtum ergibt einen anderen, eine Verwechslung folgt auf die nächste und Auswüchse und Vorurteile gibt es viele. Martin Dreiling hat aus der französischen Komödie „Das Bärtchen“ von Sacha Judaszko und Fabrice Donnio frech und frei einen spaßigen Abend gemacht, ohne den ernsten Hintergrund der Geschichte zu vernachlässigen.

Tollerei und Slapstick effektvoll zu inszenieren, das liegt diesem Regisseur. Er interpretiert feinfühlig, er verändert klug und übersetzt die brisante Farce in Rasanz und erwischt dennoch ein perfektes Timing. Er lässt sein Ensemble auf einer modernen Bühne, ein einfaches, modernes Zimmer mit einer Liegecouch, eine schlüssige Fassung spielen. Das funktioniert besonders gut, wenn man authentische Darsteller hat. Die sind im Haager Theaterkeller vorhanden. Und so kommt es, wie es kommen muss. Mit schamlosem Mut zur Übertreibung wird bei all den Missverständnissen garantiert Heiterkeit und beste Laune verbreitet.

Die Posse rund um den schüchternen Sylvain startet mit einem Malheur. Durch einen Stromausfall gibt sein Rasierapparat den Geist auf, und so bleibt ein kleiner Schnurrbart unter seiner Nase stehen. Und der Zeitpunkt ist äußerst pikant. Ausgerechnet kurz vor dem ersten Aufeinandertreffen mit dem zukünftigen Schwiegervater mit jüdischem Bekenntnis. Stefan Parzer ist ein hoch emotionaler Sylvain und agiert auch in bedrängten Situationen souverän und authentisch. Wolfgang Kettner zeichnet seine Figur des Hausmeisters in vertrauenserweckender Naivität und überrascht mit hoher Spielfreudigkeit. Bernhard Oppl liefert als Sylvains Wohngenosse zum Brüllen komische Slapstick-Nummern und Michael Zintl-Reburg zeichnet seine Figur als humorloser Schwiegervater gekonnt und überzeugend. Julia Frisch, Sylvains Eheaspirantin, meistert ihre Rolle im komödiantischen Quartett sympathisch.

Ein Theaterabend, der keine Wünsche offenlässt. Große Begeisterung.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.