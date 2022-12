Top-Komödie im Haager Theaterkeller

Das Genre Komödie ist nicht verstaubt. Schon gar nicht im Haager Theaterkeller. Nach der Pandemie darf man sich auf eine hinreißende Inszenierung einer speziellen Komödie freuen, die erst im Vorjahr die deutschsprachige Erstaufführung erlebte.

Mit „Das Bärtchen“ von Sacha Judaszko und Fabrice Donnio startet man neu durch. Regisseur Martin Dreiling, der schon einige wunderbare Inszenierungen abgeliefert hat, ist ein erfahrener Spezialist für Unterhaltungstheater. Er weiß genau, wie man solche Werke inszenieren muss und wie man das Publikum in eine Sorglosigkeit entführt. Wichtig dabei ist gewiss eine spezielle Personenführung. Da kann er auf Publikumslieblinge wie Bernhard Oppl, Michael Zintl-Reburg, Julia Frisch sowie Stefan Parzer zurückgreifen. Nach längerer Abwesenheit wieder mit dabei ist Wolfgang Kettner.

Die Geschichte geht rund um den schüchternen und unauffälligen Sylvain, dem ein unglaubliches Missgeschick passiert. Gerade als er sich rasiert, gibt sein Rasierapparat durch einen Stromausfall den Geist auf. Das Ergebnis: ein kleines „Hitlerbärtchen“ bleibt mitten im Gesicht zurück. Und dabei steht ihm ein großer Tag bevor: Er wird seinen zukünftigen, offenbar ziemlich humorlosen Schwiegervater kennenlernen und hat ein wichtiges Vorstellungsgespräch. Ohne es zu wollen, gerät Sylvain in einen Strudel aus Missverständnissen, Verwechslungen und Vorurteilen. Abgesehen von wunderbarer Komödiantik und Slapstick kann die Sehnsucht nach Unterhaltung in besonderen Zeiten gestillt werden. Einmal so herzhaft lachen!

Premiere ist am 21. Jänner 2023.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.