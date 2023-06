Diebe wollten zwei Pizzerias in St. Valentin plündern

Unbekannte Täter - die Polizei vermutet zumindest zwei - versuchten, in eine Pizzeria in St. Valentin einzubrechen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Zunächst wollten die Einbrecher ein straßenabgewandtes kleines Fenster aufbrechen. Dafür rissen sie eine Gitterabdeckung herunter. Das Vorhaben missglückte, daher brachen die Täter das straßenseitige Fenster in zehn Angriffen auf. Infolge wurde das Lokal durchwühlt, jedoch nichts gestohlen. Es entstand nur Sachschaden.

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in einer Pizzeria in Haag. Dieser ereignete sich in derselben Nacht. Hier wurde versucht, ein Fenster mittels Fußtritt zu öffnen. Das misslang. In weiterer Folge brachen die Täter die Haupteingangstüre mit unbekanntem Tatwerkzeug auf. Anschließend wurde das Lokal durchwühlt und ein geringer Geldbetrag gestohlen.