Ernsthofen: Traktor landete in der Enns

Bei Arbeiten im Uferbereich eines Segelvereins an der Enns bei Ernsthofen kippte ein Traktor mit Frontlader in den Ennsfluss. Der Lenker konnte den Traktor selbstständig und unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Ernsthofen legte aufgrund eines - geringen - Ölaustritts unverzüglich selbstsaugende Ölsperren aus. Das in weiterer Folge aufgebrachte Ölbindemittel wurde mittels der Ölbinder-Räumschaufel aus der Enns entfernt. Die Abklärung mit der Wasserrechtsbehörde erfolgte über die Polizei St. Valentin. Die Bergung des Traktors wurde mittels Seilwinde des HLF 3 durchgeführt. Das Fahrzeug wurde anschließend in einen sicheren Bereich geschleppt.

