Nostalgische Feuerwehrübung in Strengberg

Ehrenkommandant Karl Hammermüller berief am vergangenen Freitag eine Feuerwehrübung der Reservemannschaft ein. Verstärkt wurde diese durch Kameraden, die älter als 55 Jahre sind.

Die Übung war für viele Teilnehmer aus drei Gründen mit einem gewissen Nostalgieeffekt verbunden. Erstens wurde die Übung in dem in wenigen Tagen zum Abbruch stehenden Gasthaus Steinkellner durchgeführt, mit dem viele der Kameraden Jugend-, wenn nicht sogar Kindheitserinnerungen verbinden. Zweitens wurde zur Übung die alte Einsatzkleidung aus der Kleiderkammer hervorgeholt, mit der früher die Einsätze absolviert wurden. Und drittens wurde mit dem seit 25 Jahren im Dienst stehenden Tanklöschfahrzeug „TLF 4000“ geübt, das 2022 außer Dienst gestellt wird. Dieses Fahrzeug begleitete eine ganze Generation von Kameraden treu durch den Dienst.

Drei Bürgermeister als Beobachter

Zu der nicht alltäglichen Übung fanden sich der amtierende Bürgermeister Johann Bruckner sowie seine beiden Vorgänger Roland Dietl und Ernst Vösenhuber als Beobachter ein. Einsatzleiter und Ehrenkommandant Johann Wimmer teilte die Mannschaft für die Aufgaben ein und es stellte sich heraus, dass bei den Übungsteilnehmern noch immer jeder Handgriff saß und sie nichts verlernt hatten.

Kommandant setzt auf Erfahrungsschatz

„Ich begrüße diese Übung sehr und bedanke mich bei den Verantwortlichen für die Organisation und Durchführung. So wie bei fast allen Feuerwehren pendeln auch bei uns viele Kameradinnen und Kameraden der Aktivmannschaft tagsüber berufsbedingt aus der Gemeinde aus, was ein Problem für die Aufrechterhaltung der Tageseinsatzbereitschaft darstellt. Hier stellen unsere älteren Semester eine wichtige Ergänzung zum Beispiel für niederschwellige, nicht körperintensive technische Einsätze (wie Wassertransport oder Straßenreinigung) dar“, meinte Kommandant Bastian Klostermann zur abgehaltenen Übung. Auch bei Großschadensereignissen können diese Kameradinnen und Kameraden noch wertvolle Unterstützung leisten. „Einige der Kameraden sind ja auch noch top fit! Außerdem stellen das Wissen und die Erfahrung, die diese Kameraden in ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit angesammelt haben, einen unersetzlichen Fundus dar, auf welchen wir gerne zurückgreifen“, ergänzte Kommandant Klostermann und merkte augenzwinkernd an: „Bei den Echteinsätzen müssen die Kameraden dann aber schon wieder unsere aktuelle, moderne Einsatzbekleidung verwenden.“

Nach dem Ende der Übung, dem Verstauen der verwendeten Einsatzgeräte und dem Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft, trafen sich Übungsteilnehmer und -beobachter noch zu einer von der Feuerwehr spendierten Jause im Gasthaus Pambalk-Blumauer. Dort wurde noch die eine oder andere nostalgische Begebenheit besprochen.