Firma Engel baut in St. Valentin Personal ab

Leider haben sich die Gerüchte bestätigt. Der Spritzgießmaschinen-Hersteller Engel baut am Standort St. Valentin Personal ab. „Seit geraumer Zeit merken wir einen Rückgang im Auftragseingang. Dieser Trend setzt sich leider aus heutiger Sicht fort. Teile unserer österreichischen Werke sind daher unterausgelastet, besonders betrifft dies aktuell das Großmaschinenwerk St. Valentin, weil in diesem Engel-Werk vorrangig Maschinen für die Automobilbranche gebaut werden“, schildert Michael Grininger, Bereichsleiter Human Resources bei Engel Austria, die schwierige Lage.

Zusammenhang mit Deutschlands geschwächter Wirtschaft

Gerade in der Automobilbranche würden derzeit nämlich Investitionen beziehungsweise Aufträge verstärkt zurückgehalten werden. Damit in Zusammenhang stehe die geschwächte Wirtschaft Deutschlands. Man manage die Unterauslastung im Werk St. Valentin äußerst behutsam und habe eine Kombination an Maßnahmen getroffen.

So komme es zum Abbau von Zeitvorsorgekonten, Konsum von Urlaub und eben leider auch zu Abbau von Personal. Vorrangig werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus jenen Bereichen abgebaut, die am stärksten von der Unterauslastung betroffen sind. „Wir gestalten dies sozial ausgewogen, das heißt nach sozialen Gesichtspunkten. Es werden von den insgesamt 3.800 in Österreich Beschäftigen etwa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgebaut“, führt Grininger aus.

Die Kombination an Maßnahmen sei erforderlich, um das Unternehmen stabil zu halten. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung beobachte man aufmerksam. „Wir kämpfen jedenfalls um jeden Auftrag, damit wir die Auslastung der Werke bestmöglich erreichen“, sagt Grininger.

Leasingkräfte und Stammpersonal betroffen

Die schwierige wirtschaftliche Situation dürfte sich seit Längerem abzeichnen. Bereits im Jänner starteten Verhandlungen des Betriebsrats mit der Unternehmensleitung über einen Sozialplan. Abgeschlossen wurde dieser im Juli. „Wir haben gesehen, dass die wirtschaftliche Lage angespannt ist. Vor zwei Wochen gab es dann eine Betriebsversammlung, bei der vom Werksleiter verkündet wurde, dass 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgebaut werden sollen. Bis jetzt sind 20 Personen betroffen“, berichtet Armin Riedel, Vorsitzender des Angestelltenbetriebsrats in St. Valentin.

Man versuche, Mitarbeiter im Unternehmen zu halten, etwa in anderen Abteilungen einzusetzen und hofft auf eine positive Entwicklung in den kommenden Monaten. Betroffen sind neben Leasingkräften vor allem auch Stammpersonal. Ausfallstage seien bei der Betriebsversammlung ebenfalls verkündet worden. „Wir sind natürlich nicht dafür, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgebaut werden und wollen alle halten. Auf der anderen Seite ist die wirtschaftliche Situation sehr schwierig“, sagt Riedel.

Er hofft, dass das neue Kurzarbeitsmodell, das ab 1. Oktober wieder möglich sein wird, eine Option für die Geschäftsführung darstellt. Der Sozialplan, der ausverhandelt wurde, sei im Vergleich zu anderen Unternehmen sehr gut. „Wir haben darauf geachtet, dass die sozialen Härten bestmöglich abgefedert werden“, erzählt Riedel.