Trauriger Ausstand bei MAN Steyr

Am Donnerstag der Vorwoche wurde in Steyr der letzte MAN-Lkw von insgesamt 448.535 Stück produziert. Die Stimmung ist traurig unter den Mitarbeitern, trotzdem entschlossen sich drei Kollegen der Technik, den Ausstand zu feiern. Diese Feier wurde vom Party-Service Gasthaus Hönigl versorgt und fand beim Hofstätter in Sträußl statt.

Es wurden Fahrzeuge zur Ansicht ausgestellt, die bewundert wurden, und es gab natürlich viele Geschichten über die alte Zeit und die alten Produkte zu besprechen. Diese Fahrzeuge wurden vom fahrzeughistorischen Verein Sträußl, der die Marke Steyr in Ehren hält, zur Verfügung gestellt. Beim Verein heißt es „Legenden sterben nie!“

Den Lkw ETM Powertruck stellte Obmann Sepp Hofstätter zur Verfügung, den Steyr 200 Mario Heimberger (ehemaliger Lehrwerkstattmeister), der Steyr 380 und der Traktor Steyr T180 (30er) und das Feuerwehrauto kamen ebenfalls von Obmann Sepp Hofstätter.