Die Gemeinde Ennsdorf möchte in den nächsten zwei Jahren große Investitionen in Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden tätigen. Der Umweltausschuss legte dabei in seiner jüngsten Sitzung die Prioritäten fest.

Der Schwerpunkt liegt in einem ersten Schritt auf jene Gebäude, bei denen die produzierte Sonnenenergie auch verbraucht wird. Am Veranstaltungszentrum Gewäxhaus sind 49 kWp möglich, auf der Volksschule 47 kWp und am Kindergarten könnten maximal 56 kWp installiert werden.

Das Ingenieurbüro Brandstätter Projektmanagement aus St. Valentin wurde mit der Ausschreibung und Projektabwicklung beauftragt. Wenn alle Gebäude maximal belegt werden, rechnet man mit Investitionskosten inklusive baulicher Adaptierungen von rund 400.000 Euro. Dafür soll auch das kommunale Investitionspaket des Bundes angezapft werden.

„Nach der Erhöhung der Förderung für private Haushalte setzen wir mit den gemeindeeigenen Gebäuden den nächsten Schritt in der Ennsdorfer Partnerschaft mit der Sonne“, betonen Bürgermeister Daniel Lachmayr und Ausschussvorsitzender Reinhold Auer.

