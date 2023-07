Ernsthofen sucht Energiesparpotenziale

Auf Basis der Energieberichte der letzten Jahre – Ernsthofen ist Energiebuchhaltungs-Vorbildgemeinde und besitzt dadurch eine gute Datengrundlage – wurden Energieverbräuche der Gemeinde analysiert sowie weitere Umsetzungsschritte besprochen.

Ein großes Anliegen der Gemeinde ist der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Gemeindegebäuden. Neben der bereits bestehenden Anlage auf der Kläranlage wird derzeit eine PV-Anlage auf der Volksschule errichtet, ebenso bestellt ist auch schon die PV-Anlage für den Bauhof. Zudem ist eine große PV-Anlage auf dem Dach des Sportplatzgebäudes in Planung. Für Bürgermeister Karl Huber sind das sehr wichtige Vorhaben. „Wir wollen die Machbarkeit prüfen und nach unseren Möglichkeiten PV-Anlagen errichten. So können wir auch die Stromkosten der Gemeinde wieder senken“, betont der Ortschef.

Umstellungen bei Beleuchtung und Heizung

Außerdem steht die restliche Umstellung der Straßenbeleuchtung sowie der Sportplatz-Flutlichtanlage auf LED am Plan, auch die Teilnahme an der Energiegemeinschaft des GDA wird seitens der Gemeinde angedacht. Als weiteres großes Vorhaben ist die Umstellung der Gasheizung auf eine erneuerbare Heizung im Gemeindeamt, in der Volks- und Musikschule sowie im Musikheim in Planung. Für eine mittelfristige thermische Sanierung dieser Gebäude sollen Energieausweise erstellt und eine Sanierungsberatung in Anspruch genommen werden.

Die Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ möchte bei all diesen Vorhaben der Gemeinde ein kompetenter Partner sein. „Die Gemeinde Ernsthofen ist im Klima- und Energiebereich auf einem guten Weg. Wir als Energie- und Umweltagentur bringen gerne unser Wissen ein, um die Gemeinde bestmöglich zu unterstützen“, erklärt eNu-Regionsleiter Ignaz Röster.