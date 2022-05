Umstellung auf LED in Haag: „In 3 Jahren amortisiert“

Werbung

Als eine der ersten Gemeinden in Niederösterreich nahm Haag bereits vor 20 Jahren das EVN Lichtservice in Anspruch. „Das hat den Vorteil für die Gemeinde, dass alles in einer Hand ist“, betont Bürgermeister Lukas Michlmayr, denn die EVN übernimmt den Betrieb, die Wartung und die Instandhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen. Als Vorreiter für viele andere Gemeinden war Michlmayr daher in der Vorwoche zum EVN-Gemeinde-Talk eingeladen, um über die Erfahrungen zu berichten.

Rund tausend Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung, Wand- und Fassadenbeleuchtung) wurden in Haag vor zwei Jahren auf LED umgestellt. Kostenpunkt: 360.000 Euro. Nach Abzug der Förderungen durch das Kommunale Investitionsprogramm des Bundes und eine Sonderförderung des Landes blieben für die Gemeinde Kosten von 120.000 Euro übrig. „Diese amortisieren sich in drei Jahren“, ist Michlmayr überzeugt, denn allein im Vorjahr sparte man 40.000 Euro ein. „Durch den Anstieg beim Strompreis wird die Einsparung durch LED noch mehr“, ergänzt er.

