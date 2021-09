Neben den Zubau-Arbeiten bei der Feuerwehr Weistrach (die NÖN berichtete), herrschte in den vergangenen Wochen auch bei der FF Goldberg und der FF Rohrbach reges Bautreiben. Grund dafür war die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Zeughäuser.

„Da wir bereits auf dem Turnsaal der Volksschule und dem Feuerwehrhaus/Musikheim Anlagen betreiben, haben wir uns gemeinsam mit den Wehren entschieden, auch die Dachflächen der beiden anderen Feuerwehrhäuser für die Stromproduktion zu nutzen“, berichtet Bürgermeister Erwin Pittersberger. Die Anlage in Rohrbach weist eine Leistung von rund 7 kWp auf. „Dank der Ost-West-Ausrichtung unseres Daches fand auf unserem Zeughaus eine 13 kWp-Anlage Platz“, zeigt sich Reinhard Putz, Kommandant der FF Goldberg, von dem Projekt überzeugt. Beide Anlagen verfügen über einen Wechselrichter, welcher die gewonnene Energie nicht nur ins Netz, sondern auch in einen Speicher liefern kann. In Rohrbach wurde ein solcher 10 kWp-Solarspeicher bereits installiert.

Damit möchte man einerseits die jährlichen Energiekosten senken und andererseits für ein mögliches Black-Out gewappnet sein. Sollte sich diese Lösung bewähren, überlege man, auch die anderen Anlagen damit aufzurüsten. „Mit dem Speicher ist es uns im Falle eines großflächigen Stromausfalles möglich, die Infrastruktur im Depot für einige Zeit ohne Stromerzeuger aufrecht zu erhalten“, erklärt Georg Katzengruber, Kommandant der FF Rohrbach. Besonders freuen sich Bürgermeister Pittersberger und Unterabschnittsfeuerwehrkommandant Gernot Egger über die zahlreichen Kameraden, die die ausführenden Firmen bei der Montage tatkräftig unterstützt haben und damit die Errichtungskosten gesenkt werden konnten.