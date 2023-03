Ennsdorf: 92 Lichtpunkte werden auf LED umgestellt

175.000 Euro nimmt die Gemeinde in die Hand, um im heurigen Jahr 92 Lichtpunkte auf LED umzustellen. Damit sollen die nächsten Straßenzüge mit den energiesparenden Leuchten ausgestattet werden. In der Vorwoche beschloss der Gemeinderat einstimmig die Auftragsvergabe an die Firma ELIN.

„Das ist ein wichtiger Beschluss, wir haben ja schon im Vorjahr mit dem LED-Turbo gestartet. Das wird fortgeführt“, erklärt Bürgermeister Daniel Lachmayr die Investition. Ziel sei es, bis Ende 2024 einen Großteil der Beleuchtung in der Gemeinde umgestellt zu haben. Die Hälfte ist bereits erledigt. „Wir stellen schon seit drei Jahren regelmäßig um. Das macht natürlich gerade jetzt aufgrund der hohen Energiepreise noch mehr Sinn“, weiß Lachmayr.

