Bäuerinnen: Überraschungsfeier zur Pensionierung von Helga Kölbl

44 Jahre lang stand Helga Köbl Schülerinnen und Schülern, zuerst in Haag, dann in Gießhübl, zur Seite. Auch die Landjugend und Bäuerinnen profitierten von ihrem Wissen. So veranstaltete Kölbl zahlreiche Kochkurse, Workshops und Vorträge, war federführend bei den Vereinsgründungen und wichtige Unterstützerin und Motivatorin bei den vielen Sitzungen und Wahlen.

Über die Jahre schaffte sie so ein dichtes Netzwerk, in manchen Familien kennt sie bis zu vier Generationen. In einer Laudatio würdigte Bezirksbäuerin Renate Hehenberger das Engagement der Beraterin. Die Nachfolge von Helga Kölbl tritt ihre Kollegin Regina Aichberger an.

