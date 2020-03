Der Schulleiter des Bundesrealgymnasiums (BRG) Enns, Bernd Langensteiner, gab am Freitagabend bekannt, dass es bestätigte Corona-Fälle bei Schülern gäbe und die Schule daher zur Gänze geschlossen wurde. „Alle möglicherweise mit dem Corona – COVID-19 – Virus infizierten Schüler und Schülerinnen waren bereits heute nicht mehr an der Schule. Alle relevanten Kontaktpersonen sind vom amtsärztlichen Dienst erfasst worden und werden gesondert bezüglich des weiteren Vorgehens von diesem informiert“, teilte der Schulleiter mit. Wie viele Schüler es konkret betreffe und ob diese aus Ober- oder Niederösterreich stammen – etliche Schüler aus den umliegenden NÖ-Gemeinden besuchen die Schule – ist der NÖN gegenwärtig nicht bekannt.

Das Gesundheitsamt habe ferner untersagt, eine Betreuung für die Kinder der Unterstufe ab nächster Woche am BRG Enns einzurichten.

Die Professoren seien fortan per E-Mail erreichbar. „Der Unterricht wird über unsere elektronischen Kanäle organisiert“, erklärte Langensteiner. Die Präsentation der Vorwissenschaftlichen Arbeiten (VWA), welche in der kommenden Woche stattgefunden hätten, entfallen vorerst.

Schließlich richtete der Schulleiter noch einen Appell an die Eltern, auf ihre Kinder dahingehend einzuwirken, „die Sozialkontakte bis Ostern massiv einzuschränken und auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren, damit wir die Ausbreitung des Virus schnellstmöglich in den Griff bekommen und einen geordneten Schulbetrieb ehestmöglich wiederaufnehmen können.“

Daniel Lachmayr, Bürgermeister der direkten Nachbargemeinde Ennsdorf, habe zwar schon von Verdachtsfällen gehört: „Offiziell liegt mir aber für Ennsdorf nicht vor, dass jemand aus unserer Gemeinde betroffen wäre“, erklärt er am Sonntagvormittag. Seine Gemeinde wird ab kommender Woche Betreuungsmöglichkeiten an Volksschule und Kindergarten für jene Kinder einrichten, die nicht zu Hause betreut werden können. Mit einer großen Nachfrage rechnet er aber nicht: „Der Appell der Regierung geht zur Zeit ja in die Richtung, soziale Kontakte auf das allernotwendigste zu beschränken.“