Mehrere Projekte wurden vom Gemeindevorstand in der letztwöchigen Sitzung am Dienstag zu Wege gebracht. Bereits in den nächsten Wochen soll die Sanierung der Stiegenanlage bei der Westbahn-Unterführung über die Bühne gehen. 18.000 Euro sind dafür vorgesehen. „Der Bereich wurde bereits mit einer neuen Beleuchtung ausgestattet. Jetzt geht es in den nächsten Wochen an die Sanierung der in die Jahre gekommenen Stiege. Rund zwei Wochen wird die Fußgängerunterführung während der Arbeiten gesperrt sein“, berichtet Bürgermeister Daniel Lachmayr.

Als weiteren Punkt wurden Adaptierungs- und Umbauarbeiten für das neue Notarsbüro im Amtshausgebäude beschlossen. „Ab Mai soll der Betrieb dort aufgenommen werden, bis dahin werden die Räume adaptiert. Ich freue mich, dass es künftig diese Serviceeinrichtung für unsere Bürger direkt in der Gemeinde geben wird“, zeigt sich Lachmayr zufrieden.

Schließlich wurde vom Gemeindevorstand noch eine umfassende Erhebung im Bereich Löschwasserbedarf und Brandschutz in den Ennsdorfer Betriebsgebieten in Auftrag gegeben. „Wir haben sehr viele Betriebe, daher werden wir ein Ingenieurbüro damit beauftragen, in allen Betriebsgebieten zu erheben, wie viel Löschwasser in welchen Betriebsgebieten zur Verfügung steht im Fall eines Brandes“, erklärt Daniel Lachmayr weiter. Nach den Erhebungen wird eine Karte erstellt, die aufzeigt, wo es genug Löschwasser gibt und wo nicht. „Und dann werden Maßnahmen gesetzt, damit die Freiwillige Feuerwehr im Ernstfall überall genug Löschwasser zur Verfügung hat“, berichtet der Ortschef.