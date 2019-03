Samstagnacht gegen 1.30 Uhr kam es in Ennsdorf zum Streit zwischen einem 47-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten und seiner 39-jährigen Lebensgefährtin aus Rumänien: Die stark alkoholisierte Frau stach mit einem 21 cm langen Küchenmesser mehrmals auf den Mann ein und verletzte ihn an der rechten Handfläche, im Bereich der Schulter und am Ellenbogen.

Die angerückte Rettung übernahm die Erstversorgung des Opfers und lieferte es anschließend in das Kepler Universitätsklinikum in Linz ein. Der 47-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung bzw. Nähen der Stichverletzungen das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Beschuldigte wurde über Auftrag der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die Justizanstalt Krems eingeliefert.