Bürgermeister Lachmayr: „Zünden den Turbo bei der LED-Umstellung“

Einigkeit herrschte im Gemeinderat bei der Sitzung am vergangenen Donnerstag. „Alle Beschlüsse waren einstimmig. Das ist sehr erfreulich“, ist Bürgermeister Daniel Lachmayr glücklich über den Verlauf der Sitzung.

Ein wesentlicher Punkt der Tagesordnung war der Beschluss des Nachtragsvoranschlags. Diverse Änderungen gibt es hier bei den Investitionen. Zahlungen, die im heurigen Jahr doch nicht fällig sind, wurden aus dem Voranschlag genommen. „So ist etwa das Feuerwehrauto erst im nächsten Jahr zu bezahlen“, betont Lachmayr. Im operativen Haushalt wurden alle Stellen durchforstet und nachgebessert. Beschlossen hat der Gemeinderat auch, dass man für die Umstellung auf LED-Beleuchtung weitere 50.000 Euro in die Hand nimmt. „Wir zünden den Turbo bei der Umstellung. 150.000 Euro hatten wir ursprünglich vor. Jetzt haben wir auf 200.000 Euro erhöht, weil es das Budget glücklicherweise zulässt.

Wegen der hohen Energiepreise ist es sinnvoll, jetzt das Tempo zu erhöhen und den Stromverbrauch zu reduzieren“, erklärt der Ortschef den Hintergrund für diese Entscheidung. Momentan ist rund ein Drittel der Lichtpunkte in Ennsdorf auf LED umgerüstet. Mit den 200.000 Euro wird ein weiteres Drittel folgen. Das Thema Strom stand dann noch einmal im Mittelpunkt. So wurde die Anschaffung eines Notstromaggregats für die Feuerwehr beschlossen. „Dieses Aggregat soll das Feuerwehrhaus und das Gemeindeamt mit Strom versorgen können“, erklärt Lachmayr. Für das mobile Aggregat mit mobiler Tankstelle investiert die Gemeinde rund 40.000 Euro.

Finanzielle Beteiligung am neuen Ennser Musikheim

Mit zwei Beschlüssen unterstrich man das gute Verhältnis zur Partnerstadt Enns. So wird es einen Zuschuss von 1.000 Euro für ein Denkmal zur Erinnerung an die Todesmärsche geben, das vom Mauthausen-Komitee mit Unterstützung der Stadt Enns errichtet wird. Zudem beteiligt man sich mit rund 160.000 Euro finanziell an der Errichtung eines neuen Musikheims für den gemeinsamen Musikverein in Enns.

Abgesegnet hat der Gemeinderat auch eine Stellungnahme zur Verordnung über ein sektorales Raumordnungsprogramm über PV-Anlagen im Grünland. „Wir sind grundsätzlich einverstanden mit der vorgesehenen Fläche, haben aber auch formuliert, dass wir nicht wollen, dass ein privater Betreiber eine Grünfläche zupflastert, ohne dass die Gemeinde was davon hat“, sagt Lachmayr.

