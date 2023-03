Radarmessungen auf Donaubrücke: „Das ist nur eine politische Show“

Seit Mai des Vorjahres gilt auf der Mauthausner Donaubrücke eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Stundenkilometern. Ab Mittwoch, 1. März, wird das verordnete Tempolimit nun auch mittels Radar überwacht. „Der schlechte Zustand der Tragwerkskonstruktion und die fehlende Bereitschaft der Verkehrsteilnehmer, sich an die vorgegebene Geschwindigkeit zu halten, machen eine solche Kontrolle notwendig“, heißt es seitens des Landes OÖ, das für die Erhaltung der Brücke verantwortlich ist.

Die Radaranlage wurde auf der oberösterreichischen Seite montiert und soll Schnellfahrer aus beiden Richtungen blitzen. Notwendig geworden ist die Installation des Radargeräts laut Land OÖ, um „die Belastungen des Brückentragwerks zu reduzieren und so die sichere Befahrbarkeit der bestehenden Brücke zu erhalten, bis die neue Donaubrücke Mauthausen fertiggestellt ist“. Mit regelmäßigen, punktuellen Instandhaltungsarbeiten versuche man, die Konstruktion zu erhalten und den Vormarsch von Korrosionsschäden zu verlangsamen. Ein wichtiges Mittel, um die Schwingungen der Brücke zu reduzieren, sei dabei die Verringerung und Vereinheitlichung der Geschwindigkeit.

Eine Maßnahme, die beim Ennsdorfer Bürgermeister Daniel Lachmayr auf wenig Verständnis stößt. „Die, die entschieden haben, dass das Radargerät kommt, sind dieselben, die den Zustand der Brücke zu verantworten haben. Jetzt werden die Pendler zur Kasse gebeten, nur weil die Länder nicht fähig waren, die Brücke instandzuhalten“, spart der Ortschef nicht mit Kritik. Jahrzehntelang habe man auf der Brücke 100 Stundenkilometer fahren dürfen und das habe niemanden gestört. „Das ist meiner Meinung nach nur eine politische Show“, kann Lachmayr der Radarmessung nichts abgewinnen. Im Gegenteil. „Das ist eine falsche Prioritätensetzung, denn es gibt viel bessere Orte, wo man ein Radargerät aufstellen kann“. Dabei denkt er an das Ortsgebiet und vor allem an den Bereich in der Nähe von Schulen.

„Das ist eine falsche Prioritätensetzung“

Für die Verkehrssicherheit wäre eine Geschwindigkeitsmessung im Ortsgebiet für Lachmayr weit wichtiger. „Es ist eine Forderung des Gemeindebunds, Radarmessungen auf Gemeindestraßen durchzuführen. Das ist aber fast unmöglich. Ich habe kein Verständnis, dass wir im Ortsgebiet dafür kämpfen müssen, aber auf der Brücke geht es ohne Probleme.“

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.