Bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag beschlossen die Mandatare die Auftragsvergabe für ein Pilotprojekt im Ennsdorfer Straßenbau: „Die Feldstraße wird im Zuge der Ansiedelung der Firma MTA Systems neu gemacht und verbreitert. Sie wird auch mit einem Gehsteig und einer Beleuchtung ausgestattet. Das war schon lange ein Wunsch der Anrainer“, erklärt Bürgermeister Daniel Lachmayr.

Das besondere an dem Straßenprojekt, das mit 220.000 Euro zu Buche schlägt: „Es wird Ennsdorfs erste Ökostraße, denn wir setzen dort auf ein natürliches Entwässerungssystem. Das heißt, das Regenwasser läuft nicht in den Kanal, sondern wird in einen Versickerungsstreifen geleitet, der das Regenwasser dort speichert und dann wieder in die Natur zurückgibt, indem es verdampft“, erklärt der Ortschef.

Für den Versickerungsstreifen wird ein spezielles Material verwendet, damit das Regenwasser gespeichert werden kann. Dieser ist auch auf Starkregenereignisse ausgelegt. „Im Zuge dessen werden auch Bäume und Pflanzen gesetzt“, berichtet Lachmayr. Die Bauarbeiten beginnen Anfang Juli. Zu den angrenzenden Firmen, dem Siedlungsgebiet und Park&Ride-Bahnhof wird es stets eine Zufahrtsmöglichkeit geben.

Ebenfalls beschlossen wurde eine Verordnung, dass in Ennsdorf pro Wohnung – egal, ob Einfamilienhaus oder bei großvolumigen Wohnbauten – künftig zwei Abstellplätze errichtet werden müssen. „Wir haben immer wieder Parkprobleme in Siedlungen, daher haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“, erklärt der Bürgermeister.