SPÖ-Vertreter zu Donaubrücke: „Zahlen die Zeche für Versäumnisse“

Ursprünglich sollte das gesamte Projekt der neuen Donaubrücke Mauthausen samt dazugehöriger Anbindung an die B1 einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden. In diese setzten sowohl die Gemeinde Ennsdorf als auch die Bürgerplattform Pro Ennsdorf-Windpassing, die gegen die geplante Variante 12 ankämpfen, all ihre Hoffnungen.

Anfang des Jahres kam dann aber plötzlich ein Schwenk: Die Länder wollen das Projekt nun splitten, den Bau der neuen Brücke unabhängig vom Gesamtprojekt behandeln und so einer vollumfänglichen UVP entgehen. „Als Argument wird der schlechte Zustand der bestehenden Brücke vorgeschoben“, kritisiert man seitens der SPÖ. Die Länder beantragten daher einen Feststellungsbescheid, dass die neue Donaubrücke bis zur Anbindung an die Umfahrung Pyburg-Windpassing keiner UVP unterliegt. „Mit einem rechtlichen Trick wollen die Verantwortlichen der Gemeinde Ennsdorf und diversen Bürgerinitiativen die Parteistellung im Verfahren rauben“, zeigt sich Ennsdorfs Bürgermeister Daniel Lachmayr empört. Die vielkritisierte Variante 12, die Ortsgebiete zusätzlich belastet, soll mit diesem „fragwürdigen Vorgehen einbetoniert werden“.

Unterstützung erhält die Gemeinde Ennsdorf nun von Landtagsabgeordneter Kerstin Suchan-Mayr und Nationalrat Alois Schroll: „Die Länder hatten genug Zeit, um ein ordentliches Projekt auf die Beine zu stellen und einzureichen. Stattdessen wurden jahrelang nur Fotos vor Wahlen gemacht, geschehen ist nichts. Warum sollen nun der Naturschutz und die Anrainer, die von dem Projekt betroffen sind, den Preis für die jahrelangen Versäumnisse bezahlen“, fragt sich Suchan-Mayr. Und Schroll möchte wissen, wer die Verantwortung für den scheinbar schlechten Zustand der alten Brücke übernimmt. „Hier haben die Verantwortlichen wohl über Jahre in der Pendeluhr geschlafen.“ Die Politiker fordern im Sinne des Umweltschutzes ein ordentliches UVP-Verfahren für die gesamte Trasse mitsamt der Prüfung der 13 möglichen Varianten.

Die NÖN-Anfrage, wie Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko die Vorwürfe kommentiert, blieb unbeantwortet. Zu Wort meldete sich hingegen der Pressereferent des NÖ Straßendiensts, Gerhard Fichtinger. Er widerspricht den Vorwürfen der SPÖ. „Da sich der Brückenzustand schneller verschlechtert als angenommen, haben wir uns entschieden, den Neubau der Brücke verfahrenstechnisch vorzuverlegen. Damit wollen wir die Verkehrsfreigabe der neuen Brücke beschleunigen und die alte Brücke kann einer Instandsetzung zugeführt werden. Trotzdem wird Mitte 2022 die UVP für das gesamte Projekt eingereicht.

Sowohl bei einer Genehmigung nach UVP-Gesetz als auch nach den Materiengesetzen wird den Umweltauswirkungen höchste Aufmerksamkeit gewidmet werden. Dies wurde im Rahmen des letzten Planungs-Jour-fixe auch so kommuniziert und es wird auch davon nicht abgerückt werden“, stellt Fichtinger klar.

