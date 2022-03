Radwegbrücke über Autobahn

Es war eine umfangreiche Tagesordnung, die der Ennsdorfer Gemeinderat in der Sitzung am vergangenen Donnerstag abzuarbeiten hatte. Einer der Tagesordnungspunkte war der Rechnungsabschluss für das Jahr 2021, der trotz Corona erfreulich ausfiel. „Wir haben ein Haushaltspotenzial von rund 880.000 Euro, was eine Folge davon ist, dass die Wirtschaft gut gelaufen ist. Auch die Steuereinnahmen waren besser als beim Voranschlag geglaubt“, zog Bürgermeister Daniel Lachmayr eine sehr positive Bilanz über das abgelaufene Jahr.

Projekte gibt es aber auch für die Zukunft genug. So etwa im Bereich Radverkehr, wo die Gemeinden Ennsdorf, St. Pantaleon-Erla und St. Valentin im November 2020 als erste Region in ganz Niederösterreich begannen, an einem gemeindeübergreifenden Radnetzplan zu arbeiten. „Ziel ist es, Radwegrouten für den Alltagsradverkehr zu suchen, zu planen und umzusetzen“, erklärt Lachmayr. Eine mögliche Route, die man nun realisieren möchte, ist eine sichere Verbindung nach St. Valentin, denn einen Radweg in die Nachbarstadt gibt es bisher nicht. Man kann nur auf der Bundesstraße fahren.

Gemeinderat Reinhold Auer und Bürgermeister Daniel Lachmayr (von links) freuten sich über die 355 Euro, die bei der Gemeinderatssitzung für die Menschen in der Ukraine gespendet wurden. Foto: Gemeinde

Erste Entwürfe für einen Radweg von Ennsdorf entlang der alten ÖBB-Westbahnstrecke bis in den St. Valentiner Ortsteil Aichet existieren bereits. Dafür ist es notwendig, die Autobahn zu überqueren. Deshalb fasste der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss, eine Radwegbrücke über die A1 zu errichten. „Es gibt dort noch eine Eisenbahnbrücke. Die bestehenden Fundamente sollen für die Radwegbrücke genutzt werden“, erklärt Lachmayr. Erstgespräche mit ÖBB und Asfinag haben bereits stattgefunden.

Der Gemeinderat fasste zudem einen Grundsatzbeschluss für die Einreichung eines wasserrechtlichen Projektes zur Errichtung von Hochwasserschutzmaßnahmen für das Siedlungsgebiet Getreidegasse. „Damit wäre Ennsdorf komplett vor Hochwasser geschützt“, unterstreicht der Ortschef die Wichtigkeit des Projekts. Aufträge in der Höhe von rund 100.000 Euro für die Wasserleitungssanierung wurden ebenso vergeben wie Aufträge für diverse Straßenbauarbeiten in der Höhe von rund 470.000 Euro.

Außerdem stellte sich der Ennsdorfer Gemeinderat auch in den Dienst der guten Sache. Die ORF-Aktion „Nachbar in Not“ wird von den Mitgliedern unterstützt. Im Zuge der Gemeinderatssitzung wurden daher insgesamt 355 Euro an Spenden gesammelt.

