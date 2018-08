Hunderte Fische sind im Teich in der Bahnhofstraße verendet. Der Besitzer alarmierte am Samstagabend die Polizei, weil die Entsorgung der unzähligen Fischkadaver an den Tierkörpersammelstellen der Gemeinde nicht mehr möglich war. Diese waren bereits bis oben gefüllt.

Als die Beamten zu dem rund 9.500 Quadratmeter großen Teich kamen, waren etwa zehn Personen damit beschäftigt, die toten Tiere zu bergen.

Der Teich in der Bahnhofstraße in Seitenstetten bot am Samstag einen traurigen Anblick. Zahlreiche Fische trieben tot an der Oberfläche des Wassers, das sich offenbar zu sehr erwärmt hatte. Grund dafür dürfte das Versiegen unterirdischer Quellen gewesen sein. | privat

Der Besitzer gab an, dass schon seit Donnerstag immer wieder Kadaver an die Oberfläche des Teiches gekommen waren. Am Samstag nahm das Fischsterben dann aber katastrophale Ausmaße an. Hunderte Fische trieben leblos auf dem Wasser.

Grund dafür war vermutlich die hohe Wassertemperatur. Am Samstag wurden 30 Grad gemessen. Die am Grund zulaufenden Quellen des Fischteiches dürften aufgrund der Hitzewelle ausgetrocknet sein, weshalb nicht mehr genügend Frischwasser in den Teich floss und dieser sich rasch erwärmte. Dies hatte wiederum im Gewässer einen Sauerstoffmangel zur Folge, an dem die Fische verendeten.

Hechte, Welse, Störe und Karpfen verendet

Laut dem Besitzer befand sich im Teich ein Fischbestand von rund 4.600 Kilogramm: Welse, Hechte, Störe, Karpfen. Viele der Fische waren schon fast einen Meter lang. Der Schaden ist enorm. Er dürfte etliche tausend Euro betragen. Auch am Sonntag wurden noch laufend Kadaver geborgen.

Die Polizei setzte natürlich auch die Bezirkshauptmannschaft vom Fischsterben in Kenntnis. Diese ordnete an, die Kadaver in dafür geeignete Fässer einer Baufirma (siehe Foto unten) einzulagern und am Montag die Saria Bio-Industries GmbH aus Tulln, die vom Land mit der Beseitigung von Tierköpern betraut ist, mit der Abholung der Fische zu beauftragen.