48 Jahre lang war das Gasthaus Xandl Wirt in Hainbuch ein beliebter Treffpunkt bei Vereinen und erfreute sich dank der hervorragenden Lage direkt an der Enns auch bei Ausflüglern größter Beliebtheit. Nun zieht Gerhard Mayrhofer – trotz Interesses eines potenziellen Pächters – einen Schlussstrich unter die Geschichte des Gasthauses, das sein Vater Alexander einst aufgebaut hatte.

Als sichtbares Zeichen für das Ende montierte er in der Vorwoche die Hinweisschilder ab. Obwohl er im Vorjahr noch 120.000 Euro in die Renovierung der Gasthausküche gesteckt hatte, hat er nun begonnen, den Gasthaussaal auf eine Wohnung rückzubauen.

„Ich möchte mich bei allen Gästen bedanken, aber es macht keinen Sinn mehr. Ein Wirtshaus ohne Parkplatz und Gastgarten kann man nicht führen“, erklärt er verbittert. Schuld daran sei die Gemeinde.

„Sie hat das Gasthaus durch einen geheimen Flächenwidmungsplan vernichtet. Es handelt sich um die größte Enteignungsaktion in der 2. Republik in Hainbuch! Wir sprechen hier von 1.300 Quadratmetern Grund und zirka 130.000 Euro“, erhebt Bruder Ernst Mayrhofer schwere Vorwürfe gegen die Gemeinde und hier vor allem gegen Bürgermeister Manfred Schimpl.

Er soll seinen Gemeinderäten in dieser Causa einen Maulkorb verpasst haben. Das sei auch der Grund, warum kein einziger Gemeinderat auf seinen Hilferuf reagiert habe, vermutet Mayrhofer.

Auf den geheimen Flächenwidmungsplan sei man aufgrund der geplanten Verlängerung des Wanderweges durch den Gastgarten seines Bruders gestoßen, erklärt Ernst Mayrhofer: „Dieser sieht die Enteignung von 75 Prozent des Gasthaus-Parkplatzes, 100 Prozent des Gastgartens und der Ufergasse bis zur Findt-Kurve vor, sobald von meinem Bruder eine bauliche Tätigkeit durchgeführt wird.“

Deshalb habe auch sein Neffe das bereits bestellte Fertigteilhaus, das er am Grund seines Vaters errichten wollte, wieder abbestellt. Zugestellt worden sei dieser Flächenwidmungsplan dem Grundbesitzer nicht, kritisiert Mayrhofer. Und auf ein klärendes Gespräch mit dem Ortschef warte man seit über einem Jahr.

Heftige Vorwürfe, die Bürgermeister Manfred Schimpl die Zornesröte ins Gesicht treiben. „Es wird so viel Unwahrheit verbreitet, dass es wirklich weh tut. Das ist eine unglaubliche Unterstellung. Das Gegenteil vom Umbringen ist der Fall. Wir haben das Gasthaus immer unterstützt“, stellt er klar. So sei der Xandl Wirt etwa bei vielen Gemeindeveranstaltungen als Caterer genommen worden, ergänzt Amtsleiter Christian Perndl. „Ich bin 45 Jahre in dieses Wirtshaus gegangen und habe viel Geld hingetragen. Und meine Frau hat viele Jahre dort gearbeitet“, ist Schimpl enttäuscht über die persönlichen Angriffe.

Dass es einen geheimen Flächenwidmungsplan gibt, der eine Enteignung dieser Größenordnung vorsieht, bestreiten sowohl Ortschef als auch Amtsleiter. „Ein Flächenwidmungsverfahren wird vom Land sicher fünfmal geprüft. Einen geheimen Flächenwidmungsplan gibt es daher nicht. Das ist ja alles auch im Internet veröffentlicht“, betont Amtsleiter Perndl.

Wie die Mayrhofers auf die fixe Idee kommen, dass man ihnen 1.300 Quadratmeter Grund wegnehmen werde, ist für Schimpl und Perndl ebenfalls nicht nachvollziehbar.

„Die Berechtigung dazu bestünde, aber das hätten wir schon seit 20 Jahren machen können und haben wir nicht gemacht. Wir werden es auch in Zukunft nicht machen, weil wir den Grund nicht brauchen. Das haben wir ihnen auch gesagt“, versichert Perndl, dass die Familie nicht alle im Flächenwidmungsplan als Verkehrsfläche eingetragenen Bereiche zur Gänze abtreten müsse.

Sollte Gerhard Mayrhofers Sohn auf seinem Grundstück bauen und der Grund somit neu parzelliert werden, stünden die überall üblichen Abtretungen an. „Da geht es um 130 oder 140 Quadratmeter“, erläutert Schimpl. Und die Ufergasse sei zwar noch in Mayrhofers Besitz, habe aber öffentlichen Charakter. „Die Asphaltierung zahlt ja die Gemeinde“, betont Perndl.

Kundmachung am Gemeindeamt würde genügen

Eine Verpflichtung zur Zustellung bei einer Änderung des Flächenwidmungsplanes gebe es nicht. Es genüge die Kundmachung am Gemeindeamt. Dass die Mayrhofers erst kürzlich vom Flächenwidmungsplan aus dem Jahr 1999/2000 erfahren haben, halten Perndl und Schimpl für unmöglich. 2014 habe Gerhard Mayrhofer die Umwidmung von Bauland Agrargebiet auf Bauland Kerngebiet beantragt.

„Er war in allen Bereichen informiert. Zu sagen, das wäre an ihnen vorbeigegangen, ist nicht wahr“, stellt Manfred Schimpl klar. Warum man das Gespräch mit der Familie derzeit nicht suche, hat auch einen Grund. „Wir kriegen mittlerweile nur noch Schreiben vom Anwalt der Familie. Daher ist es wohl gescheiter, wir lassen die Juristen die Angelegenheit klären“, betont Christian Perndl.

Die Gemeinde habe jedenfalls eine gemeinsame Vorgangsweise koordiniert, die einstimmig auch von SPÖ und FPÖ mitbeschlossen wurde. „Wir sind uns einig, dass wir die ganze Thematik auf eine sachliche und rechtliche Basis stellen wollen“, bestätigt FPÖ-Parteiobmann Siegfried Mühlberghuber. Den Vorwurf, dass Bürgermeister Schimpl allen Gemeinderäten einen Maulkorb verpasst habe, bezeichnet er als „lächerlich“ und „Unfug“. „Einen Maulkorberlass gibt es nicht. Das würden wir auch gar nicht akzeptieren“, betont auch Ulrich Steiner (SPÖ).