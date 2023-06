Arbeitslosenzahlen im Bezirk Amstetten sinken weiter

Entgegen dem niederösterreichweiten Trend mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit mit einem +0,1 Prozent sank die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk Amstetten auch im Mai weiter. „Im Vergleich zu Mai 2022 ist die Zahl der arbeitlosen Personen um -1,2 Prozent gesunken", berichtet AMS Amstetten-Geschäftsstellenleiter Harald Vetter. Weniger als 1.370 registrierte arbeitslose Personen Ende Mai gab es beim AMS Amstetten letztmalig vor 15 Jahren im Mai 2008.

Fokus auf Fachkräfteausbildungen

Das AMS bietet professionelle Berufs- und Bildungsberatungen an. Diese spielen gerade jetzt eine zentrale Rolle, um persönliche Kompetenzen verwerten zu können, welche so dringend am Arbeitsmarkt gesucht werden. „Heuer haben bereits 2.010 Kundinnen und Kunden ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden können. Außerdem konnten durch unseren besonderen Fokus auf die Fachkräfteausbildungen im laufenden Jahr bereits 61 Jobsuchende mit einer passgenauen Fachausbildung über das AMS starten", führt Vetter aus.

Die Vermittlungsaktivitäten des AMS Amstetten waren auch in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 sehr hoch. Die Beraterinnen und Berater Amstetten haben den Arbeitsuchenden bereits über 9.500 Vermittlungsvorschläge gemacht. Bis Ende Mai konnten bereits 2.545 freie Stellen bei Betrieben der Region mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden. Das sind um 18,4 Prozent mehr als im Vorjahr.