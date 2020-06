Alexandra Divinzenz stammt ursprünglich aus St. Peter in der Au, wohnt aber seit drei Jahren in Behamberg. Die 43-jährige Mutter eines Sohnes absolvierte ihr Medizinstudium in Wien. Nach der Allgemeinmedizin legte sie auch die Facharztausbildung für Anästhesie und Intensivmedizin ab. Diese Facharzttätigkeit übt sie bis jetzt in Linz aus.

Zudem ist Divinzenz Expertin für traditionelle chinesische Medizin (TCM) und bildet sich derzeit in psychosomatischer Medizin aus. Von 2005 bis 2017 betrieb die Ärztin eine Wahlarztpraxis mit Schwerpunkt Akupunktur in Ertl und Steyr. Seit 2017 führt sie eine Wahlarztpraxis in Behamberg, wo sie im August die Nachfolge von Johann Diesenreiter als Gemeindeärztin antreten wird.