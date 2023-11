St. Valentiner SPÖ-Frauen forden gerechte Löhne für alle Geschlechter

Seit dem 29. Oktober werden Frauen in Niederösterreich statistisch gesehen für ihre Arbeit nicht mehr bezahlt. An diesem Tag ist der diesjährige Equal Pay Day, an dem auf diese Ungerechtigkeit zwischen Frauen und Männern hingewiesen wird. Bei gleicher Arbeit verdienen die niederösterreichischen Frauen immer noch weniger als ihre männlichen Kollegen. Das bedeutet, dass sie etwa 62 Tage im Jahr ohne Entlohnung arbeiten.

Die Frauen der SPÖ St. Valentin wollen diese eklatante Ungerechtigkeit nicht mehr hinnehmen und fordern die konsequente Umsetzung des Grundsatzes „gleicher Lohn für gleiche Arbeit", denn: „Wie viel ,wert‘ Frauenarbeit und Männerarbeit ist, bleibt eine gesellschaftspolitische Frage, bei der wir Frauen uns durchsetzen müssen“, um es mit den Worten von Johanna Dohnal zu sagen. „Die Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern ist eine anhaltende Herausforderung, die eine gerechte Gesellschaft und Chancengleichheit in unserem Land behindert. Es ist von zentraler Bedeutung, Maßnahmen zu ergreifen, um diese Benachteiligung zu beseitigen und faire Löhne für alle Geschlechter zu gewährleisten“, erklärt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr.